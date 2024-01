“No nos sorprende nada”: papá de Antonia Barra se refiere a detención del padre de Martín Pradenas por presunto abuso sexual

Este viernes, Iván Pradenas, padre de Martín Pradenas, se enfrentará a su formalización por presunto abuso sexual contra una menor de edad. Un hecho que ha captado la atención, especialmente porque su hijo Martín fue condenado en 2023 a 17 años de cárcel por diversos delitos de índole sexual.

Alejandro Barra, padre de Antonia Barra, una de las víctimas de Martín Pradenas, en conversación con Chilevisión Noticias, habló sobre el caso de Iván Pradenas. Barra mencionó que la formalización de Iván no le tomaba tanto por imprevisto, y señaló: “No nos sorprende a nosotros, para nada. No nos sorprende porque, efectivamente, testigos dentro de la carpeta del caso de las víctimas de Martín Pradenas, decían cómo era el comportamiento del papá”.

“Eso está en la carpeta, no es una invención nuestra. Fueron testigos que dijeron y denunciaron esta situación”, añadió.

Luego, el papá de Antonia Barra agregó: “Nos interesaba saber qué pensaba el padre de lo que su hijo estaba siendo acusado. Eso nos importaba para corroborar lo que dijo la perito. Fue muy asertiva siempre y todo lo que ella dijo salió verdad. Lo de Pradenas y también se refirió a la familia…”.

Una causa bajo reserva para proteger a la víctima

Previamente, el jueves 4 de enero, la vocera de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Nelly Marabolí, sobre la detención del papá de Martín Pradenas, señaló que “podemos confirmar la detención de Iván Pradenas, quien ser puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco el día de mañana. Esta detención se enmarca en una investigación por delitos de carácter sexual, pero que no tiene relación con los hechos por los cuales fue investigado y condenado su hijo Martín”.

“Esta causa estaba bajo reserva, precisamente, porque aquí se debe resguardar la privacidad de la víctima”, complementó.

El desarrollo de la formalización de Iván Pradenas y las declaraciones de testigos proporcionarán información adicional sobre las circunstancias que rodean este caso y e incluso, posiblemente, el de su hijo.