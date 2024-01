Pablo Quintanilla e Ignacio Casale comienzan en el top 10 del Rally Dakar 2024

Santiago

Este viernes comenzó la disputa de la edición 2024 del Rally Dakar, con el desarrollo del prólogo en la localidad saudí de Alula, la cual contempló una especial de apenas 27 kilómetros.

En aquel tramo, destacó entre los representantes nacionales Pablo Quintanilla, que en la categoría de las motos completó la prueba en 18 minutos y 22 segundos, a 47 segundos del líder del día, el español Tosha Schareina, cuestión que lo dejó en el séptimo lugar.

“Es el prólogo más largo que me ha tocado y no fue para nada fácil, con terrenos arenosos y secciones de piedra muy peligrosos. He ido tranquilo, a buen ritmo, preocupado y concentrado de no cometer grandes errores y no tener ninguna caída. Es importante comenzar el prólogo de buena forma porque es muy poco lo que se puede ganar y muchísimo lo que se puede perder”, comentó Pablo Quintanilla tras la jornada en Arabia Saudita. En tanto, José Ignacio Cornejo, cerró el primer día en el puesto 14.

Respecto a la categoría Rally2, Tomás de Gavardo quedó en el puesto 19 tras el prólogo, mientras que John Medina llegó en el lugar 65. En cuanto a los vehículos ligeros, conocida ahora como categoría Challenger, Ignacio Casale apareció en el sexto lugar, con un tiempo de 18 minutos y 15 segundos, a 41 segundos del líder, el polaco Eryk Goczal; mientras que Francisco “Chaleco” López quedó en el puesto 14, a 1 minuto y 27 segundos del puntero.