Bancada DC anuncia que no respaldará acusación constitucional contra ministro Carlos Montes

El diputado y jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, confirmó durante esta jornada que los parlamentarios del partido no respaldarán la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes.

“La bancada de diputados de la Democracia Cristiana no va a apoyar una acusación constitucional en contra del ministro Montes”, partió señalando el parlamentario falangista.

“Creemos que no están los fundamentos apropiados para una acusación constitucional. Tenemos una opinión crítica respecto a lo que ha sido la gestión de Montes a cargo del Minvu, pero de ahí a aprobar una acusación constitucional es demasiado el trecho”, agregó.

Además, el diputado DC tuvo duras críticas a la derecha tradicional, señalando que estos se comportan como un “verdadero mocito de republicanos y de la extrema derecha”.

“Creo que la derecha se ha equivocado. En vez de reflexionar por qué perdió el plebiscito del 17 de diciembre, salen con esta idea peregrina de una acusación constitucional”, sostuvo.

“Yo lamento que la derecha tradicional siga comportándose como un verdadero mocito de republicanos y de la extrema derecha en nuestro país”, prosiguió.

“La Democracia Cristiana no está en eso. Estamos centrados en los temas hoy día que le preocupan a la gente en seguridad, desarrollo económico, reforma previsional de salud y no perder el tiempo en acusaciones constitucionales que, francamente, no caminan a ningún lado y le hacen muy mal al país”, cerró Aedo.