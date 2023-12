La trilogía original de “God of War” también tendrá una remasterización

Fue en el año 2005 cuando Santa Monica Studio y PlayStation lanzaron el primer God of War, marcando un hito en el mercado de los videojuegos que poco a poco iba creciendo. Ahora, casi 20 años más tarde, estrenarán una remasterización del juego.

Son varios los títulos que han vuelto a salir en un formato renovado y con diferentes mejoras en variados ámbitos. En el caso de Sony Interactive Entertainment (SIE) uno de los más icónicos ha sido The Last of US incluyendo su Parte 2.

Bajo este contexto, la compañía hará lo propio con un videojuego mucho más antiguo y que también marcó época. Además, se realizará el remake de las tres primeras entregas, lanzadas en 2005, 2007 y 2010.

Hay que recordar que ‘GoW I’ llegó a PS2, mientras que ‘GoW II’ lo hizo en la misma plataforma, pero en 2010 aterrizó en PS3 con todo lo que eso significa; similar fue el caso de ‘GoW III’ que salió para PS3 pero en 2015 se trasladó a la PS4.

Ahora, la trilogía llegará de una manera muy especial a PlayStation 5, remodelando todos sus aspectos para ofrecer una gran experiencia adaptada a la última generación de consolas y su tecnología.

La noticia llegó por parte de Nick Baker, reconocido insider que ha adelantado varios otros proyectos. Y, si bien se ha replicado en diferentes sitios especializados y cuentas gamer, aún debe ser considerado como un rumor.

De igual manera, entre toda la información que se entregó, se estipula que podremos jugar con el antiguo Kratos en la trilogía remasterizada de God of War en PlayStation 5 en algún momento del 2024, aunque aún sin fecha exacta.