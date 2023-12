Alcalde Sharp entrega las claves para disfrutar del Año Nuevo en Valparaíso

Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, conversó con La Prueba de ADN y se refirió a su reincorporación dentro del municipio de cara a los eventos que están por venir y analizando la contingencia nacional.

Hay que recordar que el edil estuvo suspendido desde mediados de noviembre por “abandono de deberes” y retomó su rol el domingo 24 de este mes con diferentes labores por delante de diferentes índoles.

A modo de reflexión sobre estos 30 días fuera de sus funciones, el invitado señaló que fue consecuencia de “una estrategia política para sacarme del cargo por vía judicial. Una estrategia que no tuvo resultados”.

“Esta fiscalización partió como el 3 de enero del 2017. No llevaba ni siquiera un mes y ya me estaba fiscalizando la Contraloría por algo que no había hecho”, consignó, apuntando que “cuando llegamos encontramos una Corporación Municipal que estaba completamente en banca rota”.

Preparativos para Año Nuevo

Ahora, de nuevo al mando de la Municipalidad, uno de los primeros hitos en los que ya se trabaja es en las fiestas de Año Nuevo, que sobre todo en esa comuna son especialmente llamativos para habitantes de otras ciudades.

Esto se da en un contexto delicado de seguridad, otro tema que ocupa a los jefes comunales y que Sharp tiene en consideración. Lo primero que destacó bajo esta arista es que se buscará seguir con “estos espectáculos masivos que llegan al corazón de las familias chilenas”.

Así, sostiene que las celebraciones “tienen que tener sobre la base una política de seguridad pública robusta que reduzca al máximo el riesgo. Es por eso que en la comuna, “para Año Nuevo, como municipio estamos teniendo todas las medidas que están en nuestro haber”.

“Además, esperamos, un compromiso que asumió el Gobierno, un reforzamiento policial para la región de Valparaíso, porque van a ingresar entre 800 mil y 1 millón de personas” puntualizó.

Fuegos artificiales en el mar

Otro aspecto que resulta de importancia dentro de los preparativos para recibir el 2024 es el show de pirotecnia desde el mar, lo que convoca a muchos turistas, pero a la vez genera más de algún conflicto interno.

Un ejemplo de esto son las movilizaciones de los pescadores que exigen el pago de un bono pendiente (mediante compromiso con la Gobernación Regional) y advierten que podrían interrumpir el espectáculo.

Frente a esto, Jorge Sharp sostiene que hizo las gestiones para solucionar la problemática y consignó que “ya el conflicto está resuelto, porque a los pescadores se les va a cumplir pagando el aporte económico entre hoy o mañana”.

De esta manera, “se descarta cualquier posibilidad” de manifestaciones e interrupción del show de fuegos artificiales, enfatizando en que “no tenemos ningún problema, así que vamos a poder tirar como corresponde”.

Más cuestionamientos a la pirotecnia

Además del caso de los pescadores, existe preocupación por otros sectores de la ciudadanía que velan por los efectos secundarios que significa la detonación de estos coloridos y ruidosos explosivos.

Haciendo hincapié en que se trata de una práctica icónica y muy reconocida en Valparaíso, el alcalde apuntó que “las tradiciones, que son tan importante mantenerlas, las vayamos modernizando. Es lo que vamos a hacer con el show del 31 de diciembre”.

“Van a haber 10 puntos de lanzamientos en la bahía de Valparaíso”, explicó, detallando que se contrató a la misma empresa -extranjera- que estuvo a cargo de los lanzamientos en los Juegos Panamericanos. De esto, desprende tres puntos a destacar:

“Todo el material con el que están hechos los fuegos artificiales es biodegradable. En segundo lugar, también hemos procurado por reducir las bombas más grandes, que son las que generan más estruendos; por tanto, los decibles van a ser mucho menores que en espectáculos anteriores”, aseguró.

Como tercer pilar de innovación para este año, el jefe comunal indicó que se realizará un “tiro musical. Es decir, que la comunidad van a poder acompañar, sintonizando de determinadas radios, el espectáculo con una música”.