El lateral chileno Gabriel Suazo protagonizó un divertido momento con uno de sus compañeros del Toulouse en medio de una entretenida actividad realizada por el club francés en vísperas de Navidad.

En un video compartido en redes sociales, el Toulouse realizó una dinámica en la que dos jugadores se juntaron a adivinar una canción, la cual uno tarareaba y el otro tenía que adivinar.

El formado en Colo Colo tuvo que adivinar una canción navideña junto al mediocampista venezolano Cristián Casseres. Sin embargo, este último no estuvo muy acertado y provocó más de una carcajada.

“Tararea cu…”, le dijo Gabriel Suazo a Casseres, mientras este intentaba tararear el reconocido tema navideño de Mariah Carey, llamado “All I want for Christmas is you”.

“¿Estai cantando cumbia?”, le preguntó el chileno a su compañero ante la dificultad de adivinar la nación, para luego decirle “es malísimo”, en medio de las risas de ambos.

A pesar de la alegría, Toulouse atraviesa un complejo momento en la Ligue 1, pues no gana hace 10 partidos y actualmente se ubica en puestos de descenso (16°). Su próximo desafío será ante PSG el miércoles 3 de enero por la final de la Supercopa de Francia.

Revisa el divertido momento de Gabriel Suazo en Toulouse