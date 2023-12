Presidente Boric revela que “estaba en terapia” tras llegar tarde a actividad en Independencia: “Hay que cuidar la salud mental, es importante”

“Disculpen el retraso, me vine corriendo... Estaba en terapia”, fue la explicación que dio el Presidente Gabriel Boric al iniciar su discurso en el Parque Mirador Viejo, en la comuna de Independencia este viernes 22 de diciembre para promulgar la Ley de Conciliación de Vida Personal, Familiar y Laboral, actividad que tuvo que comenzar sin su presencia debido a su atraso, por lo que decidió explicar los motivos pese a que reconoció que “me recomiendan siempre que no diga esto”.

Así, al subirse al escenario con lentes de sol y visiblemente apurado por el retraso, el Mandatario se dirigió especialmente a los vecinos y autoridades que lo esperaban indicando que “disculpen el retraso, me vine corriendo. Me recomiendan siempre que no diga esto, pero creo que hay que decirlo; estaba en terapia, creo que hay que cuidar la salud mental, es importante decirlo”, recibiendo aplausos de apoyo como respuesta.

El mandato del Presidente Boric se ha destacado por relevar la importancia de la salud mental, y normalizar el tratamiento, siendo esta la primera vez que reconoce públicamente estar en terapia, agregando que es algo normal y que está bien.

“Estoy bien, muy contento”

De hecho, en ese mismo sentido y adelantándose un poco a los comentarios que esto podía crear en redes sociales, envió un mensaje especial a los usuarios que podrían criticarlo, asegurando que está “muy contento”.

“Para que los amigos de las redes sociales no se pasen rollos, la terapia puede ser normal, periódica, no es un evento excepcional, estoy bien. Muchas gracias. Estoy contento, optimista por Chile y su futuro y estoy optimista porque estamos promulgando hoy esta ley, estoy muy contento”, aseguró en medio de los aplausos de la audiencia que lo escuchaba.

Luego, al comenzar a hablar de la actividad y la nueva normativa sobre conciliación de vida familiar y laboral, el Mandatario fue un poco más allá y resaltó que en Chile “somos un poco pacatos con el tema del goce”, instando a las personas a darle más importancia a los momentos de ocio.

“Acá todos ustedes, chilenos y chilenas tienen derecho a tener una vida personal, a disfrutar, a gozar, en Chile somos un poco pacatos con el tema del goce, del disfrute, nos falta carnaval, pero tenemos que retomarlo en el discurso público también”, señaló el Presidente Boric.