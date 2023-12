“Fue muy simpático”: habla el fan que se sacó una foto con Pedro Pascal en el Aeropuerto de Santiago

Pedro Pascal fue visto en Chile. El encuentro quedó registrado en una fotografía tomada por Bryan Otárola, un prevencionista de riesgos que trabaja en una constructora encargada de la habilitación de locales comerciales en el Aeropuerto de Santiago. Y según el fan, el actor de renombre internacional mostró en todo momento una buena disposición.

En conversación con Página 7, Otárola relató que mientras se desplazaba por las dependencias del aeropuerto, junto con dos compañeros, notaron la presencia de una persona escoltada por tres funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI). Al reconocer al actor Pedro Pascal, decidieron esperarlo para solicitarle una fotografía.

“Un par de metros después dijimos ‘ya, ¿y si lo esperamos y le pedimos unas fotos? A los minutos avanzó con las personas de la aerolínea y mi compañero le pidió si nos podíamos tomar una foto y dijo ‘claro’, asintiendo con la cabeza”, contó el prevencionista de riesgos sobre su encuentro con Pedro Pascal.

“Yo se la tomé a mis compañeros y ellos a mí, todo muy normal. No habló nada, solo la foto y le dimos las gracias, todo tranqui”, añadió.

¿Cómo fue la recepción de Pedro Pascal?

Más adelante, Bryan Otárola entregó más detalles sobre cómo fue su experiencia junto al actor que ha protagonizado producciones tan exitosas como The Last of Us y The Mandalorian. “A mi percepción, para ser un actor tan reconocido, fue muy simpático y de inmediato aceptó la foto”, sostuvo.

“Nosotros, en el aeropuerto, vemos bastantes rostros de la TV chilena y algunos son ‘estrellitas de Hollywood’. En cambio, Pedro fue simple y amable (…) Posterior a eso, lo perdimos”, complementó.

Otárola compartió la fotografía en sus historias de Instagram, etiquetando a la página de fans de Pedro Pascal y añadiendo la canción de Narcos. La imagen se volvió viral, generando un gran número de mensajes y consultas sobre la autenticidad de la foto. “Fue de locos, me explotó el DM, mi Instagram es bajo perfil y mi historia tenía muchos vistos. La había ‘reposteado’ mucha gente. Nunca imaginé el impacto que podía tener una foto así”, concluyó.