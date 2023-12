¡Paren todo! Viralizan fotografía de Pedro Pascal en el Aeropuerto de Santiago

Sin duda se ha convertido en uno de los actores nacionales más queridos de Chile, es que Pedro Pascal y su éxito en Hollywood ha generado un orgullo entre la ciudadanía.

El artista chileno ha logrado un alto reconocimiento internacional, es más, hace una semana obtuvo su primera nominación a los Premios Golden Gobles para la edición 2024, por su rol de Joel en la serie The Last of US.

A lo anterior se suman las tres postulaciones a los Premios Emmy, que incluye nominación por el mismo rol, además de su participación en Saturday Night Live y narración en Patagonia: Life On The Edge Of The World.

“Las calles dicen...”

Y ahora, al parecer, Pedro Pascal dejó tierras norteamericanas y viajó a Chile, en lo que sus fanáticos en redes sociales asumen, es una vista por las fiestas de fin de año.

En concreto, el usuario de Instagram, Bryan Otárola, compartió en su perfil una storie de su encuentro con el actor en el Aeropuerto de Santiago, registro que generó una ola de comentarios en el mundo digital.

Captura Ampliar

“No se atrevan a decir que Pedro Pascal no es chileno porque llegó un 19 de diciembre a Chile a pasar las fiestas con su familia como corresponde " o “pónganse sus mejores outfits las calles dicen que Pedro Pascal está en Chile”, son algunas de las reacciones de los fans del intérprete en X (ex Twitter).

Pedro Pascal llegó a Chile 😻 pic.twitter.com/fHg5ElHKys — Mikini 🐅💯 (@mikinii) December 19, 2023

HOY LA MARRAQUETA ESTÁ MÁS CRUJIENTE, PEDRO PASCAL ESTÁ EN CHILE pic.twitter.com/kUreRpyIuI — dani VIÓ A TAYLOR 12/11 (@ottoswifey) December 19, 2023

PEDRO PASCAL ESTÁ EN CHILE pic.twitter.com/imATeir4Yl — pato loves paul mescal ⋆⭒˚。⋆ (@bigbreadpaul) December 19, 2023

NO SE ATREVAN A DECIR QUE PEDRO PASCAL NO ES CHILENO PORQUE LLEGÓ UN 19 DE DICIEMBRE A CHILE A PASAR LAS FIESTAS CON SU FAMILIA COMO CORRESPONDE https://t.co/4CIRev2n56 — Consuelo Ferrer (@consueferrer) December 19, 2023

Osea es posible q si me voy en metro hasta manquehue y luego tomo micro pa vitacura y me pongo a caminar deshidratada toda la tarde en volá me encuentro a pedro pascal? VIVA CHILE CTM pic.twitter.com/nvBrSDRqC0 — ❀ (@helgapatakijeje) December 19, 2023