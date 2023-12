El puesto número uno no es “Breaking Bad” ni “Los Soprano”: estos son los mejores programas en la historia de la televisión / Getty Images

Esta semana el medio estadounidense de espectáculos Variety se atrevió a concretar una tarea titánica: elaborar la lista de los “100 mejores programa de televisión de todos los tiempos”.

“¿Qué hace que un programa de televisión sea excelente?”, se plantearon inicialmente una serie de críticos. Todo para dar forma a menciones que reflejadas “décadas de evoluciones y revoluciones”.

Naturalmente lo nuevo incluye íconos, que han remecido al medio, como Los Soprano, Mad Men y Breaking Bad. Aunque también apuestas más locales como Saturday Night Live.

Revisa a continuación el top 30 de los mejores programas de televisión de todos los tiempos, según Variety:

30. Hill Street Blues.

29. Friends.

28. The Civil War.

27. Twin Peaks.

26. Veep.

25. El ala oeste

24. Mash.

23. The Carol Burnett Show.

22. 30 Rock.

21. Juego de Tronos.

20. 60 Minutes.

19. Playhouse 90.

18. Los años dorados.

17. The Oprah Winfrey Show.

16. All in the Family.

15. Saturday Night Live.

14. The Twilight Zone.

13. Succession.

12. Plaza Sésamo.

11. Cheers.

10. Roots.

9. The Mary Tyler Moore Show.

8. Seinfeld.

7. The Wire.

6. Sex and the City.

5. Breaking Bad.

4. Los Simpson.

3. Los Soprano.

2. Mad Men.

1. I love Lucy.