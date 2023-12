“Si me llega a pasar algo”: Conocida pareja de los gritos de Gran Hermano está envuelta en escándalo de violencia intrafamiliar

Se hicieron conocidos, y queridos, por ser la pareja de los gritos, que iba con el megáfono a apoyar a Cony Capelli en Gran Hermano.

Eric y Eli se ganaron el cariño de los conistas, viniendo incluso a la final del programa en nuestro país a acompañar a su favorita del reality de CHV.

De hecho, pudieron hasta compartir con la bailarina, que les mostró todo su agradecimiento por haberla apañado en los duros días de encierro.

Sin embargo, luego de pasar unos días en Chile, al volver a Argentina, los pololos se convirtieron en protagonistas de un escándalo de violencia intrafamiliar donde la joven clamó por su vida.

Pareja de los gritos de Gran Hermano y la dura agresión

Así, Eli lanzó la primera alerta en sus redes sociales, donde compartió un sencillo, pero revelador mensaje: “Eric me pegó. Me fui a la mierda y ahora no tengo a dónde ir”.

Luego, complementó la información en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto de su pareja. “Si me llega a pasar algo, por favor no se olviden de esta cara. Eric me pegó y tengo miedo”, comentó.

Posteriormente, relató cómo habían ocurrido los hechos. “Se fue a tomar pastillas con alcohol y yo no sabía dónde estaba... a las cuatro de la mañana me dice que le robaron la bici y se subió a un auto con cuatro chorros. Terminó en la comisaría en donde le encontraron merca”, expresó, dando cuenta que después de todo esto, “me levantó la mano”.

Incluso, confesó que no era la primera agresión, ya que una de las veces que habían ido a gritar al reality la dejó “tirada en autopista panamericana a las 3am... Fue una pesadilla”.

Frente a todo esto, la misma Cony Capelli le habló a través de la plataforma X, donde le posteó “¿dónde estás? Te mande DM por insta”, manifestando toda su preocupación por la pareja de los gritos que siempre la apoyó en Gran Hermano.