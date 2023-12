Ministra Tohá tras plebiscito: “No podemos avanzar como país si la oposición no está dispuesta a avanzar también”

A menos de 48 horas del contundente triunfo de la opción “En Contra” en el Plebiscito 2023, que terminó por sepultar la idea de cambiar la Constitución dejando dos intentos fallidos, los representantes políticos siguen analizando lo ocurrido tanto en el Gobierno como en la oposición, situación que fue abordada durante la mañana de este martes 19 de diciembre por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien apuntó a la necesidad de encontrar acuerdos para responder a la molestia ciudadana expresada en las urnas.

En ese sentido, en conversación con radio Futuro, la titular del Interior indicó que la ciudadanía había dado un mandato contundente para elaborar una nueva Constitución, y fue la misma ciudadanía la que rechazó dos veces los propuesto, por lo que dijo esperar que la oposición haga una autocrítica más profunda y que se allane al encuentro de acuerdos.

“Aquí tenemos que salir de esta lógica de trinchera. Tenemos que salir de esta lógica de desentendernos de los mensajes que la ciudadanía nos da una y otra vez. Cada vez que alguien gana una elección, lo que hace es cerrar los ojos a todos los demás y echar para adelante como si hubiera recibido un mandato para hacer lo que se le diera la gana. Eso no es así”, dijo la ministra Tohá.

A lo anterior, agregó que “fue un mandato ciudadano muy contundente, 80% (de hacer una nueva Constitución) y la política le ha fallado a la ciudadanía en ese mandato. En las dosis de humildad que se requieren en la política chilena, eso es una exigencia. Creo que no hay espacio para eludirlo y yo espero que estas primeras reacciones sean más bien expresión del shock que es pasar por un resultado adverso, pero que en algún minuto venga una actitud distinta. Creo que es necesario y que nos merecemos darnos esa oportunidad. Yo al menos se lo voy a dar una y mil veces a la oposición porque lo requerimos. No podemos avanzar como país si la oposición no está dispuesta a avanzar también”.

“No podemos pasar de largo...”

La ministra Carolina Tohá además aseguró que tras el revés que le significó al gobierno del Presidente Gabriel Boric el rechazo de la primera propuesta constitucional, el oficialismo hizo una profunda autocrítica, y apuntó a que tras el rechazo del texto realizado por el sector más conservador, todo el mundo político debería hacer el mismo ejercicio.

“No podemos pasar de largo de todo lo que ha pasado sin algún aprendizaje, sin alguna conclusión, sin escuchar lo que la gente nos está diciendo con estas votaciones sucesivas en que se ha vuelto a rechazar una propuesta constitucional”, señaló la ministra.

“Nosotros en el gobierno estamos muy conformes con la manera en que nuestro sector ha estado leyendo esta elección. Siempre existe el riesgo, y las últimas experiencias electorales lo han confirmado, los sectores que obtuvieron el resultado que esperaban en un plebiscito lo interpretan de una manera complaciente, hacen una lectura muy favorable a sus intereses, a su punto de vista, y se queden con eso (...) Yo creo que nuestro sector no está en esa posición. Tiene muy claro que este resultado es para todo el mundo una llamada de atención. Ciertamente nuestro sector prefería que no se aprobara el texto que se propuso. Era un texto encabezado por las fuerzas más radicales de la oposición. Sin embargo, sabemos que el fracaso de esta segunda propuesta significa que el esfuerzo constitucional que se hizo como país nos dio los frutos esperados, y eso es algo que hay que leer con capacidad crítica, porque la ciudadanía está planteando por dos veces un reproche”, agregó Carolina Tohá.

“Esa capacidad crítica yo todavía no la estoy viendo en la oposición, que encabezó este proceso, que tuvo la iniciativa, que tenía la mayoría para conducirlo por el camino de los acuerdos, y prefirió conducirlo por el camino de poner su propuesta, su programa, y no una construcción de entendimiento, de unidad, como debiera ser, y siempre hemos buscado que sea la nueva constitución”, puntualizó la ministra del Interior.