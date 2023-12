Sebastián Sichel asegura que tras Plebiscito “la derrota tiene rostro y chaqueta: José Antonio Kast”

Este lunes, el día después del Plebiscito Constitucional que dio como ganadora a la opción “En contra”, ha sido una jornada de análisis por parte de la clase política, resultados que el excandidato presidencial, Sebastián Sichel, afirmó tiene nombre y apellido.

“Sí, creo que hay derrotados y lo digo abiertamente; para mí, la derrota tiene un rostro y chaqueta: se llama José Antonio Kast. Ha demostrado lo que yo dije en la elección presidencial pasada y lo vuelvo a decir en esta elección: esta admiración a los Trumps del mundo, esta lógica adversarial de la política que destruye al enemigo, que exacerba la polarización, que busca exacerbar la diferencia, que quiere poner el rodeo en el texto de la Constitución, lo único que ha hecho, no solo es permitir construir grandes mayorías en la izquierda, además de espantar la votación reformista moderada que quiere cambios distintos”, expuso el exministro de Desarrollo Social y Familia en País ADN.

“De aliados a enemigos”

Pero Sichel fue más allá y expuso: “Lo que (Kast) hizo ayer fue seguir con su línea: tratar de fortalecer única y exclusivamente a su partido, que creo es lo único que le importa en la vida, exacerbar algo que se lo está fagocitando a sí mismo”.

“Ayer, su principal enemigo eran sus aliados, los Rojos Edwards, los Tere Marinovic, y que lo acusan de traidor, por lo tanto, cuando tú instalas el odio en el sistema político tarde o temprano tus amigos te terminan odiando a ti”, agregó el expostulante a La Moneda.

Pero la reflexión de Sebastián Sichel sobre el Plebiscito continuó y manifestó: “Creo que lo más brutal es no entender que lo que teníamos con la Comisión de Expertos: un acuerdo societario global y lo que hizo (Kast) fue, por sus gustitos, destrozar ese acuerdo societario global simplemente para parecer como ganador, que no solo no resultó, sino que destruyó otra vez la convivencia cívica en el país”.