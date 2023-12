Ciper revela que exagente de la CNI coordinó campaña presidencial del republicano José Antonio Kast en Angol

Angol

Un reportaje publicado por el Centro de Investigación Periodística (Ciper) mostró que el exagente del Centro Nacional de Informaciones (CNI, aparato encargado de matar, secuestrar y torturar a opositores de la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet), Abel Ricardo Antonio Sepúlveda Gutiérrez cumplió un importante rol en la campaña presidencial del líder republicano y entonces candidato José Antonio Kast.

Sepúlveda Gutiérrez aparece en la casilla 2.003 (de 2.020) de la nómina que la Policía de Investigaciones (PDI) elaboró para una investigación reservada. La categoría en la que aparece su nombre es la de “empleados civiles”. Además, aparece también en la escritura de constitución de la Sociedad Pedro Diet Lobos que, de acuerdo al medio, “fue una fachada comercial para encubrir actividades ilícitas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el organismo represivo de la dictadura que antecedió a la CNI y que fue dirigido por Manuel Contreras”, como la operación Cóndor.

El vínculo con la campaña de Kast en Angol quedó al descubierto por una solicitud de autorización para realizar “una caravana de vehículos particulares” en el centro de la comuna, en 3 de diciembre de 2021, durante la segunda vuelta presidencial.

El documento llevaba el logo del Partido Republicano y la firma, el número de teléfono y un correo electrónico de Sepúlveda Gutiérrez, quien se presentaba como “Segundo Coordinador Comunal Angol Patriotas por Kast”, un grupo de militantes republicanos, además de independientes, que simpatizaban con las ideas del entonces presidenciable.

El primer coordinador del grupo, Enrique Mahuzier, exmilitante del Partido Republicano, contó a Ciper que Sepúlveda Gutiérrez “me acompañaba a todas las actividades. Donde yo no podía estar, porque soy empresario y no vivo de la política, él me reemplazaba en andar repartiendo flyers e información, reuniones con gente”.

Mahuzier también confirmó que la solicitud del exagente de la CNI fue efectiva, y que la actividad se realizó en 16 de diciembre. También pormenorizó: “Nunca he escuchado que haya sido miembro de la CNI. Sí sé que es oficial en retiro del Ejército, pero no tengo idea de qué actividades y funciones cumplió”.

En la misma línea, precisó que el ex CNI colaboró en la campaña por el Rechazo, en el plebiscito de 2022, entregando volantes y asistiendo a eventos.