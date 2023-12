“Para que me conozcan más en profundidad”: Eskarcita entrega detalles de su nuevo docureality

Scarlette Gálvez, la concursante que se ubicó como la segunda más votada en Gran Hermano Chile, no tiene intenciones de frenar su ascenso en el mundo de la fama. Recientemente, la joven anunció que está preparando su propio docureality, revelando detalles de sus planes durante una participación en el React del reality de Chilevisión.

Durante la entrevista, Eskarcita expresó su naturaleza extrovertida al afirmar: “Ay es que yo soy muy sanguchito de palta, yo y mi bocota no puedo guardar ningún puto secreto”. Aparentemente, la noticia se escapó sin que estuviera programada, ya que la joven aún no tenía planeado hacer el anuncio en ese momento.

¿De qué tratará su docureality?

La exparticipante de Gran Hermano compartió que el docureality se centrará en mostrar cómo es su vida ahora que ha alcanzado la fama. La idea es documentar sus giras y eventos, permitiendo a sus seguidores conocerla más a fondo y experimentar los momentos detrás de las cámaras. La joven expresó su deseo de que el público pueda ver más allá de los eventos discotequeros y sumergirse en la preparación, nerviosismo y otros aspectos que forman parte de su día a día.

“Voy a ir documentando mis giras, mis eventos, para que me conozcan más en profundidad, lo que voy sintiendo en los momentos que ustedes me ven con una sonrisa y animándolos a ustedes”, comentó. Y luego agregó: “Pero también que vean como el detrás de todo lo que pasa, que no sea solo como un evento discotequero, sino el tras bambalinas, como la preparación, el nerviosismo, lo que va pasando”.

Finalmente, Scarlette Gálvez expresó: “Estoy con muchas ideas en verdad. Siento que el reality fue como un trampolín, abrió la puerta a poder desarrollarme en las cosas que quería. Así que estoy feliz por eso (…) Feliz de que a ustedes les guste, de que estén atentos a lo que se venga, que van a ser muchas aventuras”.