“Si no quisiste cuando podías…”: Eskarcita habla de las posibilidades de un futuro romance con Hans

En el reciente capítulo del programa React de Gran Hermano, Scarlette Gálvez, también conocida como Eskarcita, compartió detalles sobre su participación en la casa. En la ocasión, abordó momentos destacados, memes y su frustrada relación con Hans Valdés.

Eskarcita, quien fue la segunda finalista más votada, recordó el profundo flechazo que sintió por Hans Valdés dentro de la casa. A pesar de expresar su interés en él e incluso mencionar que le gustaría que fuera el padre de sus hijos, la relación no se concretó en el encierro. Hans Valdés mantuvo una postura firme, argumentando que tenía asuntos pendientes fuera de la casa, como su relación afuera, y que no quería involucrarse amorosamente en el reality.

Posteriormente, Hans Valdés, al salir de la casa, reveló que no estaba al tanto de los verdaderos sentimientos de Eskarcita y que pensaba que ella estaba jugando. Sin embargo, al ver las imágenes de Scarlette llorando por su amor no correspondido, expresó arrepentimiento por su trato hacia ella.

“Yo era frío con ella (…) Le dije que era una amistad nomás, nada más. Y pucha, ella sentía cosas reales por mí y quizás yo pensaba en u momento que no eran verdaderos sus sentimientos. Y ahora que veo que lloraba por mí, le decía a las chiquillas que sentía cosas por mí, igual te da otro punto de vista en ese sentido”, comentó entonces Hans.

Scarlette dejó en el pasado a Hans

En la sección del React donde Claudio Michaux realiza preguntas directas a los ex participantes, Eskarcita fue cuestionada sobre la posibilidad de darle una oportunidad a una relación con Hans Valdés fuera del encierro. Contrariamente a las expectativas, Eskarcita respondió con una frase contundente, cerrando la puerta a cualquier posibilidad de involucrarse con Hans.

“Si no quisiste cuando podías, no podrás cuando quieras”, declaró Scarlette Gálvez, sorprendiendo a Claudio Michaux. Ante la pregunta de Michaux sobre lo lapidario de su respuesta, Eskarcita agregó: “Es que yo me sentí muy avergonzada por su rechazo. Entonces ahora siento que sería muy pasarme a llevar el estar puesta para algo. Nada más que buena onda”. Finalmente, Scarlette concluyó con la afirmación de que “ese barco ya zarpó”.