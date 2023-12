Francisco Olea y su nuevo libro “100 Mujeres Mirando al Frente”: “La idea es que fuera como una foto de carnet”

En el Ciudadano ADN conversamos con el ilustrador Francisco Olea, quien nos presentó su libro 100 Mujeres Mirando al Frente.

La nueva obra del artista chileno muestra una serie de dibujos acompañados de textos en donde se aprecian retratos de mujeres a las que el creador le gustaría mirar de frente alguna vez y que marcaron su vida, desde deportistas y artistas, hasta escritoras y científicas.

“Cuando decidí hacer este libro y se me ocurrió esta cifra que parecía un Everest, pero que se fue logrando, dije: ‘voy a hacer una lista de las mujeres que se me vienen a la cabeza’. Hice una lista como de 200 y ahí empecé a ver qué me pasaba con cada una, si había algún vínculo, si tenía una anécdota con ellas o si efectivamente tenía ganas de dibujarlas, porque era un ejercicio artístico”, comentó Olea al inicio de la conversación.

Las chilenas de “100 Mujeres Mirando al Frente”

De acuerdo a Francisco Olea, hay diversas figuras femeninas en su libro, pero tan solo seis chilenas, para evitar “que sea tan nacionalista”. “Queríamos que fuera un libro que en algún momento se fuera para afuera y tuviera algún vuelo”, aseguró.

Una de esas figuras nacionales es la expresidenta Michelle Bachelet. ¿La razón? En palabras del ilustrador, porque “fue importantísima para el concepto del libro, que es la mirada femenina: cómo una presidenta mujer cambió el tono competitivo del hombre”.

“La mujer tiene otra cosa, de ordenar. Por lo menos así lo veo yo, la mujer ordena y el hombre compite por tonteras. Así que creo que esa mirada calza superbién con el objetivo del libro”, agregó el autor de 100 Mujeres Mirando al Frente, libro en el que además aparecen otras chilenas como Tiane Endler, Mon Laferte, Violeta Parra, Gladys Marín y Gabriela Mistral.

Un libro que busca una mirada sincera

Por otra parte, Francisco Olea se explayó más sobre su propósito al hacer este nuevo libro de retratos. “La idea era que todas fueran muy neutras, sin mucho guiño ni ninguna cosa sensual. Hay mucha actriz, entonces ellas suelen tener miradas y saben cuál es su mejor pose”, explicó.

“La idea es que fuera como una foto de carnet, cuando te dicen ‘pon cara de nada, sin sonreír’, cosa que el juego se diera al mirarlas a los ojos y no a la sonrisa o a la cosa media sexy”, dijo.

Así, el destacado ilustrador nacional señaló que “esa fue la premisa del libro, que fueran miradas muy neutras, sin accesorios y ojalá sin maquillaje, para que solamente la conexión fuera a través de los ojos”.