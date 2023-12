Mauricio Redolés envía dura carta a alcaldesa de Santiago por discoteque clandestina en Barrio Yungay: “Voté por usted, no sé si volvería a hacerlo”

Con el título de “Carta abierta a la alcaldesa de Santiago”, el músico y poeta Mauricio Redolés denunció a la opinión pública la existencia de una discoteque clandestina que funciona en el Barrio Yungay, misiva en la que además expone una serie de intentos infructuosos por comunicarse con el municipio y la propia alcaldesa Irací Hassler para buscar una solución a la toma de una casa por parte de lo que califica como “un grupo de personas irrespetuosas del necesario descanso de los vecinos”.

De acuerdo a lo indicado en la carta de Mauricio Redolés, el problema se vive hace aproximadamente un año y medio, desde cuando se realizan una serie de fiestas en el inmueble ubicado en calle Sotomayor a la altura del 600, las que se repiten durante gran parte de la semana con música con un alto volumen y consumo de alcohol en la vía pública, situaciones que han sido denunciadas sin respuestas por parte del municipio.

“En octubre del 2020 se incendió parte importante de las casas de la calle Rafael Sotomayor a la altura del 600. Ocurre que una de esas casas fue tomada por un grupo de personas irrespetuosas del necesario descanso de los vecinos hace un año y medio aproximadamente e instalaron una discoteque clandestina que funciona de viernes a domingo hasta altas horas de la madrugada”, señala el escrito de Redolés.

“Yo voté por usted. No sé si volvería a hacerlo”

A lo anterior agrega que “solicité una audiencia con el señor Kevin Díaz, Jefe de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, la que me fue concedida el 19 de abril pasado en que denuncié esta situación irregular, sin resultado positivo. Los organizadores de esta discoteque clandestina que funciona en Rafael Sotomayor 645, de alguna forma se enteraron de mi denuncia (¿cómo se enteraron? Sospechosa la …, como diría Bombo Fica), y como yo tengo cierta figuración pública como músico y poeta, entonces desde la discoteque en las noches me dedican sus canciones, y además un par de las organizadoras han venido a mi casa para tratarme de ser un viejo que no acepta la cultura juvenil”.

Mauricio Redolés incluso va más allá, explicando que la discoteque clandestina funciona con el nombre de “Casa Rota”, la que hasta promociona las fiestas a través de una cuenta en Instagram.

“Las fiestas a las que convocan y el precio de las entradas (porque es un negocio, qué duda cabe, un negocio sin patente de alcoholes, sin patente de cabaret para tener música en vivo, etc). Por el jolgorio de los participantes y por la cantidad de latas de cervezas y de botellas de licores espirituosos que se encuentran en la vereda al día siguiente, seguramente venden alcohol”, indica el artista.

Finalmente, luego de dejar en claro que ha escrito a un correo donde se piden audiencias con Irací Hassler, y haber llamado constantemente a los números que dispone la comuna para denunciar el hecho sin una respuesta positiva, Redolés deja en duda volver a apoyar a la alcaldesa en una posible reelección.

“Me he enterado hace poco que usted ha recuperado un inmueble tomado en el Barrio Yungay. Me pregunto cómo no puede erradicar la discoteque clandestina que funciona en Rafael Sotomayor 645 (...) ¿Qué debiera hacer yo y los vecinos y vecinas que tenemos que soportar la prepotencia de las personas que se han tomado esta casa para hacer fiestas permanentes todos los fines de semana hasta altas horas de la madrugada? Le pregunto señora Irací Hassler ¿debo mudarme de mi barrio porque los vecinos no tenemos un municipio que se encargue del bienestar de sus habitantes y sucumbe ante la prepotencia de los más gritones? Yo voté por usted. No sé si volvería a hacerlo”, puntualiza el músico Mauricio Redolés en la carta.