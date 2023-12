Gerente de Huachipato y el futuro del club: “Esperamos encontrar dueños que tengan la misma manera de ver las cosas”

Santiago

Parte del plantel y cuerpo técnico de Huachipato fueron reconocidos este lunes por la delegada presidencial del Bio Bío, Daniela Dresdner, luego de haberse coronado campeones del fútbol chileno por tercera vez en su historia.

Sin embargo, a 24 horas de levantar el título, Victoriano Cerda, Marcelo Ambrosio y Marcelo Pesce anunciaron su salida para dar paso a nuevos controladores para el equipo, lo cual fue afrontado por el gerente deportivo del club, Jorge Correa.

“Lo que se hizo el sábado fue indicar que hay un proceso de cambio. No sabemos cuánto tiempo va a durar. El hecho de salir del club por parte de los dueños lo necesitaban. Es un proceso desgastante, se exponen políticamente, se deja de lado a la familia, y tomaron la decisión de comenzar a salir. No les podemos decir si va a durar 5 meses o 2 años”, aseguró, planteando que eso no implica un descuido en la proyección de la próxima temporada.

“Para la tranquilidad de nuestros hinchas, estamos conformando el plantel del 2024 a conciencia. Nosotros solo somos continuadores de un proceso maravilloso del club, tomamos a un equipo que tenía un prestigio y una seriedad, sentimos que hemos reflejado lo que ha sido su historia”, enfatizó Jorge Correa, apuntando al perfil que deberían tener los nuevos dueños de Huachipato.

“Estamos en un período de transición, esperando encontrar dueños que tengan la misma manera de ver las cosas y no entregárselo a alguien con el que no sepamos donde termine”, concluyó el gerente general del elenco de Talcahuano luego del reconocimiento de las autoridades de la zona tras ganar el Campeonato Nacional 2023.