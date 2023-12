“Me dolió muchísimo”: Manuel Pellegrini recuerda su paso por el Real Madrid y revela su gran deuda en el club español

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, habló en la antesala del duelo de este sábado ante Real Madrid por la jornada 16 de La Liga de España y recordó su breve paso como DT de los “Merengues” durante la temporada 2009-10.

En diálogo con AS, el “Ingeniero” comentó: “No puedo tener ninguna mala palabra contra el Madrid porque no hubo nada que lamentar. Dirigir al Madrid ya es un éxito tremendo. Hicimos una campaña de 96 puntos, aunque no llegamos más arriba en Copa y Champions”.

“Desde que llegué al Madrid tuvimos diferencias de pensar lo que es la labor de un técnico con una directiva. Sin tener ninguna pelea, acepto las diferencias de opinión. El presidente tiene una forma de pensar sobre lo que son los técnicos y tuve una diferencia con él a principio de temporada”, agregó.

Además, el estratega chileno reconoció que “incluso ofrecí irme en ese momento. No sucedió. Pasó la temporada y sabía que estaba fuera del Madrid ganando o no el título. Me hubiese gustado estar un par de años más”.

Manuel Pellegrini y su gran deuda en el Real Madrid

Por otra parte, el “Ingeniero” confesó que habría cambiado durante su etapa en el Real Madrid y reveló su gran deuda en el gigante de Europa: lograr obtener un título.

“Quizás podría haber intentado acercarme más a Florentino Pérez, haber tratado de hablar con él antes de que sucediera el problema. Luego me quedé un poco atrás para convencerlo de que faltaban jugadores de juego, que fue la base de todos estos años”, explicó.

“El título que sí eché de menos fue el de la Liga con el Real Madrid. Estuvo Cristiano Ronaldo tres meses lesionado, el Barcelona nos gana 1-0 con un golazo en el 81 que clavan de zurda en el ángulo. Sin esa derrota seríamos campeones”, aseguró.

Finalmente, el entrenador del Real Betis reconoció que: “Claro que me hubiese gustado ganar una Champions. Hicimos la mejor campaña en la historia en varios clubes y eso es por algo. Vale tanto como un título. Y era el mejor Barcelona de la historia. Me dolió muchísimo no ganar ese título. Había una nula relación con la directiva”.