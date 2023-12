Alfredo Stöhwing apunta a negociar con Arturo Vidal cuando Colo Colo termine la temporada: " No corresponde hacer excepciones”

Santiago

En la previa al choque de Colo Colo y Unión Española, el presidente de los albos, Alfredo Stöhwing, afrontó uno de los grandes temas de cara a la próxima temporada: la chance de repatriar a Arturo Vidal.

Todo mientras, en paralelo, desde Argentina aseguran que el “Rey Arturo” tiene acuerdo para llegar a Boca Juniors, aun cuando el mismo jugador descartó la situación, pero remarcó que “yo no voy a ir a Colo Colo si ellos no me quieren”.

“No he visto las declaraciones. Él sabe que lo queremos mucho, está equivocado. No hemos visto nada sobre eso, todas las cosas del plantel las veremos tras el campeonato y la Copa Chile. No hay ninguna decisión sobre nadie”, remarcó Alfredo Stöwhing, quien descartó no tener en vista la chance de sumar a Arturo Vidal.

“Es un ídolo del club, es probablemente uno de los tres mejores jugadores en la historia de Chile. ¿Cómo no va a ser alguien considerado? Esta es su casa. Una vez que termine el campeonato, y según la evaluación de la gerencia deportiva y del directorio, veremos la conformación del plantel del próximo año”, insistió el mandamás de Blanco y Negro, quien insistió en no adelantarse en torno a las negociaciones eventuales con el hoy jugador del Athletico Paranaense.

“Hay que hacer las cosas con profesionalismo. No corresponde hacer excepciones. Los jugadores que se contraten deben pasar por la evaluación del cuerpo técnico y la gerencia deportiva”, insistió en Pedreros.

Alfredo Stöhwing y la cancha del Monumental

Tras las polémicas ante todo lo ocurrido con los daños que dejaron los recitales de Roger Waters y The Cure en el césped, el presidente del “Cacique” valoró cómo llegó finalmente el recinto al compromiso.

“Quiero hacer un reconocimiento a todos los que hicieron un extraordinario trabajo por el esfuerzo que han hecho por Colo Colo y recuperar la cancha”, enfatizó, apuntando a tomar medidas para evitar este tipo de problemas de cara al 2024.

“Los recitales ya están comprometidos. Hay que ver bien las fechas, que no se acerquen a partidos importantes. Ya recorrí la cancha, tendremos que organizar protocolos para exigir que se pongan cosas para proteger la cancha y tomar las medidas para que esto no vuelva a ocurrir”, concluyó Alfredo Stöhwing.