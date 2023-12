“No tuve relación ni responsabilidad”: asesora del CMF tras ser desvinculada por Caso Audios

Este viernes, en el marco de la investigación por el Caso Audios, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que solicitó la renuncia de la asesora de Asuntos Corporativos, Marcela Gómez, por “pérdida de confianza”.

“El Comisionado Beltrán de Ramón, en su calidad de fiscal instructor de la investigación interna en la CMF, notificó a la Presidenta Solange Berstein la suspensión en sus funciones de la asesora Marcela Gómez Aguirre(...) por pérdida de confianza”, señaló el organismo.

“No tuve relación ni responsabilidad”

En respuesta, Gómez se refirió a la investigación en curso y aseguró que no tiene ningún tipo de relación ni responsabilidad al respecto. “En relación a mi desvinculación de la CMF, quiero precisar que(...) no tuve relación ni responsabilidad con los procesos de supervisión, fiscalización ni sanción que realiza ese servicio”, sostuvo.

“Declaro enfáticamente que no he solicitado ni recibido jamás dinero ni favores de ningún tipo. Y que tampoco conozco ni he tenido relación con las personas mencionadas en el audio, como las investigaciones en curso comprobarán”, enfatizó.

Disponible para la investigación

En esa línea, aseguró estar “plenamente disponible para colaborar con dichas indagaciones”. Y reveló que ya puso a disposición su teléfono y computador, además de autorizar la revisión de sus cuentas personales.

Finalmente, Marcela Gómez expresó su “profunda aflicción por el daño que esto genera a una institución de excelencia como la CMF, así como a sus funcionarios, Presidenta y a su Consejo”.