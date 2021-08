Quinn: quién es la primera persona trans y no binaria que ganó una medalla en unos Juegos Olímpicos

Este viernes, Quinn hizo historia después de convertirse en la primera persona trans y no binaria que gana una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, específicamente en Tokio 2020.

Es integrante de la selección de fútbol femenino de Canadá, que se subió al primer lugar del podio, luego de vencer a Suecia en una final que se extendió hasta la definición de penales.

De esta forma, su activismo por la visibilización de la comunidad LGBTIQ+ como sus esfuerzos y logros deportivos le permitieron destacar en esta cita deportiva.

Asimismo, después de haber terminado el tan difícil partido ante el plantel europeo, publicó una fotografía en el podio bastante feliz con lo logrado. Es indudable que la imagen se convertirá en un símbolo para Quinn, no solo de la cita asiática, sino que también de la conquista de derechos por las personas trans en el mundo deportivo.

Es más, en septiembre del año pasado, Quinn realizó una publicación en su cuenta personal de Instagram en la que anunció que es persona transgénero no binaria. Pero también dio a conocer que a partir de aquel momento utilizaría los pronombres neutros.

Como el inglés sí resuelve la neutralidad y con ello la cuestión del lenguaje inclusivo, no así el español, está el pronombre they para las personas no binaries.

En su infancia, Quinn participó en equipos tanto de hockey como esquí y tras lucirse en un conocido equipo de fútbol. Ha brillado a lo largo de los años en categorías juveniles como en el conjunto de mayores y su presencia recurrente en distintas convocatorias.

Pero, eso no es todo… y es que además posee un título universitario en Biología, se luce como mediocampista y no solo logró llevar a su equipo a lo más alto, sino que también consiguió mayor visibilidad para el mensaje que pretende transmitir al mundo.

Es así como después de tantos logros, Quinn vuelve a brillar instalándose como titular en el conjunto canadiense que se midió ante Suecia. De esta forma, le deportista se convierte en una referencia a la hora de hablar de Tokio 2020 como los Juegos Olímpicos con mayor diversidad.