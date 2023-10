Exposición de Dereck Riggs llega a Chile: El padre de Eddie, la figura icónica de la banda Iron Maiden

El creador del arte de Iron Maiden llega a Chile con una exposición que contará con más de 90 piezas, carátulas, obras exclusivas, entre otras actividades, recorriendo las carátulas icónicas de Iron Maiden en realidad virtual.

En concreto, la inauguración se desarrollará el próximo 31 de octubre a las 12:00 horas en la terraza de Mallplaza Egaña. Y a partir del 1 de noviembre estará habilitada la entrada para el público general por el sistema Passline.

“Una exposición única”

A través de un comunicado, la agrupación detalló que será “una exposición única con carátulas de los discos de la banda, con código QR en todas las piezas gráficas para acceder a la información en formato, texto, audio o video y el playlist del disco“.

La exposición, también cuenta con una experiencia inmersiva en 3D, donde los fans pondrán recorrer la portada de ‘The Number of the Beast‘ en realidad virtual. Y durante los fines de semana, las piezas serán complementadas con shows en vivo de bandas, tributo y varias sorpresas relacionadas a Eddie.

Derek Riggs: el creador de Eddie

Cabe mencionar que el británico, nacido en 1968 en Portsmouth, es reconocido mundialmente por su trabajo con la legendaria banda Iron Maiden y dar vida a su mascota: Eddie, la icónica bestia-mascota de La Doncella de Hierro.

Riggs se desempeñaba haciendo carátulas para algunas compañías discográficas de Londres, cuando creó ‘Electric Matthew‘. Posteriormente, esta pieza llamó la atención del manager Rod Smallwood, quien lo contrató como ilustrador para una incipiente banda de heavy metal denominada Iron Maiden.

Al pasar el tiempo, la banda bautizó al personaje como Eddie. Y “hoy es la mascota de la banda y siempre aparece en todos los conciertos como uno más de la Doncella de Hierro”, concluyeron desde la expo.