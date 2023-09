La polémica que sacude a Emma Roberts: actriz fue acusada de ataques transfóbicos en el set de American Horror Story

Emma Roberts, la actriz estadounidense conocida por cintas como Somos los Millers o Nerve, está nuevamente envuelta en una polémica ligada a su comportamiento en la industria. Todo en medio de

Esta vez la mujer fue acusada de realizar comentarios transfóbicos en el set de rodaje de American Horror Story, aquella ficción de FX donde Roberts se ha convertido en una espina dorsal, temporada tras temporada.

Acorde a una transmisión en vivo realizada por la actriz Angelica Ross, la figura de Hollywood habría hecho unos cuantos comentarios discriminatorios en su contra. Esto teniendo en cuenta que Ross es una mujer trans y además una activista por los derechos de dichas personas.

Todo habría pasado en el año 2019, en el making-of de AHS:1984. Una temporada marcada por los roces, donde en una ocasión un director las separó de un leve enfrentamiento con la frase: “Está bien, damas, ya es suficiente”, a lo que Roberts respondió: “¿Querrás decir, dama?”, acompañando todo con un gesto burlesco.

“Me dejó con la sangre hirviendo”, dijo Ross, de 42 años. Claro que también la actriz tomó un camino más drástico. “No hablé con esa perra en todo el tiempo después de eso”, reveló tras el episodio más determinante de su relación.

Según la actriz de Pose, aquello era una de las pocas medidas que podía realizar. “Si digo algo, el problema seré yo”, rememoró en la transmisión en redes.

Aunque el hecho no quedó ahí. Dejando poco margen para que la noticia tomara nuevas proporciones, recientemente Angelica Ross reveló que Emma Roberts la llamó para ofrecerle disculpas ante el roce tras las cámaras.

“Gracias @RobertsEmma por llamar y disculparte, reconociendo que tu comportamiento no fue el de un aliado”, partió diciendo la actriz en un post de X. “Dejaré la línea abierta para dar seguimiento a tu deseo de mejorar y apoyar causas de justicia social con tu tribuna”, agregó en las mismas líneas.

