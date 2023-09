Luis Slimming busca reconciliación con El Flaco tras chistes en el Festival de Olmué: “Parece que todo le molestó”

Luis Slimming, el comediante de stand up y miembro del programa web El Sentido del humor, reveló recientemente el estado de su relación con un nombre insigne de la comedia chilena.

El capítulo más reciente del espacio que comparte junto a “Coronel” Valverde y Héctor Romero, dejo entrever que El Flaco de Dinamita Show, no estaría contento con él.

Una teoría que apareció en la mente del humorista tras su exitoso paso por el Festival del Huaso de Olmué, a principios de año. Pero también a raíz de otro hecho reciente del que tuvo conocimiento.

“Me enteré de que parece que El Flaco está enojado”, partió diciendo el conductor de Entre broma y broma. “Por un chiste que conté en Olmué”, dijo en referencia a la presentación en el Patagual.

“Parece que todo, todo le molestó. En general que lo hue… con el tema de la falopa. Tema difícil”, reveló ante las preguntas de Diego Urrutia, el invitado de la ocasión.

Don Comedia se enteró de la situación tras un evento a beneficio donde participó una de sus primas. Aquella familiar coincidió con el histórico comediante. “¿Cuándo vas a ir al Entre broma y broma?”, le planteó la mujer a Vásquez. “Parece que dijo, ‘no, no he ido porque no quiero'”, detalló Slimming.

Más allá de eso, el miembro de ESDH planteó la posibilidad de hablar por teléfono con él y limar cualquier tipo de asperezas. “Y no hacerlo de manera cobarde aquí en vivo”, dijo.

“¿Cuántas veces has tenido que pedir disculpas de algún chiste?”, preguntó Urrutia más tarde. “Varias veces, pero ya perdí la cuenta”, respondió con una cuota de humor.

Luis Slimming y la censura en Olmué

Previamente, Slimming había revelado otro detalle de su paso por el anfiteatro. En la instancia veraniega Slimming debió censurar uno de los chistes alusivos al también bombero.

“Yo sé que la droga hace mal, pero al flaco le hacía tan bien hue..”, partía la broma que no salió por TVN. “Era bueno El Flaco, o sea sigue bueno. Solo que ahora es como una piscola con Pepsi, bien…pero con Coca es otra hue…”, reveló post show.

Revisa el capítulo más reciente de El Sentido del Humor a continuación: