“No tiene sentido”: victoria de Roman Reings en WWE SummerSlam 2023 generó diversas críticas

El pasado sábado, WWE llevó a cabo SummerSlam, considerado uno de los eventos más importantes de la compañía, por debajo de Wrestlemania.

Y pese a que este evento tuvo entretenidas luchas, como la de Seth Rollins ante Finn Balor, o la victoria de L.A. Knight en el Slim Jim Battle Royal, el final dejó con un sabor amargo a los fanáticos.

El Main Event tuvo como protagonistas al campeón Universal Indiscutido de WWE, Roman Reigns, quien retuvo el cinturón ante Jey Uso en una estipulación de “Combate Tribal”

La lucha entre ambos se da tras varios meses de críticas y cuestionamientos al interior de “The Bloodline”, luego de la traición de Jimmy Uso tras conectar una dura patada al “Jefe Tribal” durante Night of Champions.

Luego de varias semanas, eventos y encontrones, Jey Uso logró su oportunidad titular ante su primo, la cual tuvo de todo: interrupciones, finales falsos, uso de mesas y nuevamente traiciones.

Esto porque cuando Jey había conectado un suplex y se encaminaba a tocar la gloria para coronarse como nueva cara de WWE, su hermano Jimmy interrumpió el conteo y lo atacó, propiciando así la victoria de Roman Reigns y generando las críticas de los fanáticos, quienes calificaron su acción como “inentendible”, ya que fue el propio Jimmy quien inició la rebelión de los Usos.

La duda que queda entre los seguidores es qué sigue con “The Bloodline”. Muchos apuntan a que Cody Rhodes tendrá una nueva oportunidad para quitarle el título máximo al samoano, mientras que medios especializados afirman que WWE no tendría motivos para finalizar el reinado de Roman Reigns en el corto plazo.

Lo único seguro es que a muchos ya no les agrada la forma en que el grupo está siendo dirigido, puesto que cae en lo mismo en cada evento y/o defensa titular.

El próximo PLE (Premium Live Events) será Payback, el cual se realizará el 2 de septiembre en el PPG Paints Arena en Pittsburgh, Pennsylvania.

Roman Reigns had his longest PPV singles match of his entire career on the main-roster thus far with Jey Uso last night.

Over 36 minutes.#SummerSlam pic.twitter.com/o2vLWwDw3k

— Wrestle Ops (@WrestleOps) August 6, 2023