Con un emotivo mensaje, Julio César Rodríguez confirmó la sensible muerte de su padre, Julio César Rodríguez Urrutia.

El animador citó una canción que evoca los misterios y las incertidumbres de la vida, al mismo tiempo que rindió un sentido homenaje a su padre.

“‘Qué pasará?, ¿qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar, ya mi vida sabrá, algo que no conoce’. Con esta canción coreada por todos los que te aman papá, nos dejaste como un artista! Gracias por esperarme y regalarme tu última Energía! [sic]”, escribió JC Rodríguez .}

Lleno de gratitud y amor, el animador recordó las últimas palabras de su padre, su última energía y las valiosas lecciones que dejó.

“Que familia más linda formaste viejito! Me dejas una lección: Podemos vivir más de una vida en nuestra vida! No logramos entender acá cómo sacaste esa última energía para hablarme tan claro. Con mis hermanos y sobrinos y tus nietos que estaban ahí no paramos de conversarlo!”.

“Te fuiste con tus grandes frases: está todo pagado, ya po weon ahora, basta ya campeón. Ahora, a cumplir lo que te prometí el otro día y gracias por sentirte orgulloso de tu hijo! ¿Qué más puedo pedir y darte? Y esa persignada final con el beso para todos… uf no se nos olvidará en la vida!!!” , fueron las sentidas palabras del animador de CHV, JC Rodríguez.