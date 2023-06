Directores de Hollywood alcanzan un acuerdo histórico con los estudios en medio de la huelga de guionistas

Tras menos de un mes de negociaciones, el Sindicato de Directores y los principales estudios y empresas de streaming de Hollywood han llegado a un principio de acuerdo sobre un nuevo convenio laboral de tres años.

El acuerdo entre el sindicato y la Alianza de Productores Cinematográficos y Televisivos (AMPTP) incluye mejoras salariales y prestaciones, derechos residuales de streaming, protecciones de la IA y otros aspectos.

Todo esto ocurre en medio de la prolongada huelga de guionistas, que ya lleva 33 días en curso. Aunque la huelga de los guionistas todavía no muestra señales de llegar a su fin; los directores han asegurado su futuro profesional al alcanzar un acuerdo con los estudios de la meca del cine.

Mismas demandas que los guionistas

Según un informe publicado por The Hollywood Reporter, el antiguo convenio entre el sindicato de directores (DGA) y los estudios (AMPTP, Alliance of Motion Picture and Television Producers) estaba programado para expirar el próximo 30 de junio. Sin embargo, este nuevo acuerdo ha recogido algunas de las demandas planteadas por los guionistas en huelga durante más de un mes.

El acuerdo, calificado como “histórico”, incluye varias disposiciones importantes. En primer lugar, establece aumentos salariales y de beneficios residuales para los directores. Este aumento de los beneficios residuales era una de las principales demandas de los guionistas, cuyos ingresos por los contenidos de streaming son prácticamente inexistentes.

Además de los beneficios económicos, el acuerdo entre los directores y los estudios destaca por abordar la cuestión de la Inteligencia Artificial (IA); que está afectando cada vez más al trabajo de los creativos de la industria.

En el nuevo convenio, el sindicato de directores establece que “la IA no es una persona y todo lo que genere no podrá ser utilizado para reemplazar el trabajo de uno de los miembros del sindicato”.

Esta disposición se someterá a votación el próximo 6 de junio para su ratificación por parte de los miembros del sindicato.