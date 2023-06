Ryan Gosling responde a los fans que creen que es muy viejo para interpretar a Ken en “Barbie”

Ryan Gosling, que interpreta a la versión genérica de Ken junto a la Barbie genérica de Margot Robbie en la próxima película de Greta Gerwig, opinó sobre el debate de que era “demasiado mayor” para interpretar el papel.

El actor de 42 años se burló del hashtag #notmyken, señalando que antes a nadie le importaba el personaje.

“Y a todo el mundo le parecía bien eso, que el no tuviera ningún trabajo. Pero de repente, es como, ‘No, nos hemos preocupado por Ken todo este tiempo’. No, no les importó. Nunca lo hizo”, sostuvo Gosling.

Por esta misma razón es que el actor considera importante narrar la historia de Ken, ya que a nadie le importa su existencia. Ni siquiera a la misma Barbie.

Nadie quiere jugar con Ken

Gosling compartió previamente que Ken tiene una vida “dura” ya que “no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene coche, no tiene casa” en la película.

“Sentí que me estaba viendo a mí mismo. Me sentí visto”, dijo Gosling a principios de este año. “Creo que muchos Kens se sentirán vistos cuando vean esto. Hay que hacerlo por los Kens. Nadie juega con los Kens”.

El actor recordó que ni siquiera sus propias hijas querían jugar con el muñeco.

“Salgo al patio trasero y, ¿sabes dónde encontré a Ken? Boca abajo en el barro junto a un limón aplastado“, recuerda Ryan Gosling. La imagen le llevó en parte a firmar para la película: Tomó una foto de lo que encontró y se la envió por mensaje de texto a Gerwig diciendo: “‘Yo seré tu Ken, porque esta historia debe ser contada'”.