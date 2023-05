Este domingo 7 de mayo se desarrollan las votaciones para elegir los representantes de cada región en el Consejo Constitucional, en el marco del nuevo proceso constituyente iniciado este año. Una elección, que como todas, no estuvo carente de personajes mediáticos y divertidos que han sacado risas.

“Hay superhéroes que se visten de diferentes formas. Y hay a otros que derechamente dicen ‘yo tengo que estar vestido como corresponde para una elección como esta’. Por favor, pongan atención a Lucas. ¿Ustedes creen que es Flash? Les puedo dar un dato, por favor, muestren las botas allá abajo”, anunció al comienzo Alfonso Concha de T13.

“¿Es Flash u otro superhéroe? Opción uno, Superman. Opción dos, Flash. Opción tres, Spiderman“, añadió después, en el instante en el que las cámaras de Canal 13 muestran al joven. Y en ese momento, Concha le pide a Lucas que se vista completo y agrega: “Es que yo no podía hablar con Spiderman sin la máscara“.

Más adelante, el joven vestido del superhéroe de Marvel explicó por qué vino disfrazado de esa manera. “En las elecciones pasadas vine así para hacer un poco más dinámico las votaciones. Y bueno, ahí me comprometí a venir de nuevo vestido de Spiderman“, afirmó.

Se enteró en la noche del sábado que era vocal

Tras ello, el periodista de Canal 13 le preguntó si no tiene frío, debido a que el disfraz que tiene puesto pareciera ser insuficiente para ayudar a hacer frente las bajas temperaturas que hay en este domingo 27 en la mañana. “Tengo primera capa, segunda capa, todo lo posible debajo“, respondió Lucas.

Posteriormente, Lucas reveló que casi falta a su deber como vocal. “Me enteré ayer en la noche (…) Cuando salió la primera vez, revisé y decía que no era. ‘Ok, no me preocupo, no hay nada’. Por azar el del destino me encontré con un vecino que es el que arrienda la casa de mi mamá y llegó la carta allá. Le llegó la carta de que yo era vocal de mesa“, sostuvo.

“Y eso me enteré anoche. ‘Ok, me toca ir’, y bueno“, complementó enseguida.

Finalmente, desde el estudio de T13, le preguntaron a este joven vestido del superhéroe, si él también hace movimientos coquetos como los que realiza el Estúpido y Sensual Spiderman. “No, aquí puro superhéroe. Seriedad“, contestó Lucas.