Pedro Pascal revela la razón por la que siempre posa de la misma forma en la alfombra roja

Pedro Pascal se ha paseado por los eventos más importantes de Hollywood. Pero ya sean los premios Oscar, la Met Gala o incluso la avant premiere de uno de sus proyectos, el actor siempre es fotografiado con una característica pose en la alfombra roja.

Durante un evento la semana pasada en Los Ángeles, el actor de The Last of Us, de 48 años, le contó a su compañera de reparto Bella Ramsey la conmovedora razón por la que siempre lleva la mano sobre su estómago.

Mientras posaban para las cámaras, Ramsey, de 19 años, le dio una palmadita a la mano de Pascal, que estaba descansando sobre su estómago. Luego la actriz hizo el mismo gesto con su mano, por lo que el protagonista de The Mandalorian explicó por qué hace el gesto con frecuencia.

“¿Sabes por qué?”, le preguntó a Ramsey. “Mi ansiedad está aquí mismo”.

Bella Ramsey and Pedro Pascal at #TheLastOfUs FYC event Deadline FYC House + @hbomax pic.twitter.com/fqv7n5eIf6 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 29, 2023

A principios de esta semana, el actor volvió a confiar en la pose mientras se enfrentaba a los fotógrafos en la Gala del Met.

Enfundado en un largo abrigo rojo de Valentino sobre unos shorts negros y unas botas militares negras con cordones, Pascal participó de la noche más importante de la moda al tiempo que controlaba sus nervios.