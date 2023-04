“Un regalo para las generaciones más viejas”: Jaime Vadell y Coca Guazzini detallan nueva obra, “No me deje hablando solo”

El pasado 30 de marzo se estrenó la obra No me deje hablando solo en el Teatro de Las Condes, comedia sobre el amor y la amistad en la tercera edad que, bajo la dirección de Rodrigo Bastidas, reúne a grandes artistas nacionales como Héctor Noguera, María José Necochea y Nicolás Mena.

Bajo ese contexto, este martes Ciudadano ADN conversó con los protagonistas de esta producción teatral, Jaime Vadell y Coca Guazzini, quienes entregaron detalles de esta propuesta.

“Estrenamos recién la semana pasada. Tuvimos un fin de semana que fue glorioso. El teatro lleno, lo que no es poco. Esta es una obra que escribió Rodrigo Bastida, que tiene mucho humor”, expuso la actriz nacional.

En esa línea, Guazzini precisó que No me deje hablando solo cuenta la historia de “un hombre mayor, Javier, que está escribiendo sus memorias para poder dejarle algo a su familia, y ve el recorrido de su vida, su historia con su mujer, su matrimonio, una historia también con su gran amigo del alma, y una relación con un kioskero”.

“Un fantoche…”

Respecto a su rol protagonista, Jorge Vadell indicó que “Javier” “parte siendo un fantoche, y poco a poco va revisando su existencia, su vida, y va encontrándose, además, con ciertas dificultades y ciertas aclaraciones propias de la existencia, y va perdiendo su fantoche y se va convirtiendo en un ser humano jubilado”.

En ese sentido, Coca complementó: “La obra tiene eso, es muy rica, es una obra bien sencilla, aparentemente, pero tiene muchas capas. Después tú te vas dando cuenta de que hay varias capitas y claro, cada uno de los personajes va aportando a la vida de Javier”.

Ana

Respecto a “Ana”, rol que encarna Guazzini, la actriz dijo: “Ella en un minuto siente que su matrimonio está estancado, y a partir de eso, Javier va reflexionando y va entrando en algunas miradas que nunca ha tenido sobre distintas cosas: el rol de la mujer, su propio matrimonio”.

“Ana, a mí me encanta porque a pesar de todo, tiene una dulzura que ella le puso a la vida, a pesar de que tiene frustraciones, supo armar esta vida que era de otro, seguir detrás de su marido y siguió queriéndolo y siguió haciendo cosas para él, sin lograr sus propias metas, sin lograr sus ideales”.

A reglón seguido, Jamie Vadell sumó: “Ese es un valor de la obra, habla de la familia y de la familia en forma positiva, no de crítica ni de menosprecio. Eso es bueno, es sano, además, es cariñoso, es amable.

Finalmente, Coca Guazzini afirmó que No me deje hablando solo “es una obra bien generosa. Rodrigo Bastidas, yo creo que ha hecho como un regalo a las generaciones más viejas por así decirlo, porque no hay obras pensadas mucho en esa generación”.

“Ha sido bien rico el proceso de trabajo, porque nos hemos reído. Nos hemos reído también viéndonos, viendo a nuestro padre, a nuestros abuelos y también nos hemos emocionado”, cerró la actriz.