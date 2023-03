Pedro Pascal fue el foco de una exposición de arte en Barcelona

La obsesión por Pedro Pascal es un verdadero fenómeno global. Tanto así que en Barcelona se realizó una exposición en honor a él.

La iniciativa fue organizada por la galería de arte Leopardo Leopardi, que se especializa en productos de marcas locales con una temática rosa. Varios artistas locales exhibieron y vendieron sus creaciones inspiradas en el actor y sus personajes, desde ilustraciones hasta camisetas y otros objetos.

La iniciativa tuvo gran repercusión en las redes sociales, en especial en TikTok, donde la usuaria Laura Mestrre compartió un video que se hizo viral. En el video se pueden ver las obras de arte expuestas, así como los productos que se vendían en la galería.

¿Cuándo en Chile?

Algunos usuarios chilenos se mostraron decepcionados con que la exposición no tuviera lugar en Chile, donde nació el popular actor. Sin embargo, la iniciativa fue un éxito y recibió elogios por su creatividad y originalidad.

Cabe destacar que Pedro Pascal ha alcanzado un gran éxito con su papel en la serie The Last Of Us, inspirada en un videojuego, en la que interpreta a un hombre que cuida a una niña en un mundo apocalíptico después de perder a su propia hija.