Everything Everywhere All at Once le quita preciado record al Señor de los Anillos en la antesala de los Oscar

Everything Everywhere All at Once añadió otra victoria histórica a la lista.

Según los cálculos de IGN, la cinta es ahora la película más premiada de la historia, con 158 galardones hasta la fecha de las principales organizaciones de críticos y organismos de premios. Anteriormente, este puesto lo ocupaba El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey, que obtuvo 101 premios según los cálculos de IGN.

IGN realizó un minucioso recuento de todos y cada uno de los galardones que la película de A24 ha recibido esta temporada de premios, incluyendo los Globos de Oro, los SAG Awards y los Indie Spirits, entre otros.

Si solo se tuvieran en cuenta las nominaciones, Everything Everywhere All at Once superaría a El Retorno del Rey con 691 nominaciones frente a 337 nominaciones.

Es necesario notar que en los 20 años transcurridos desde el estreno de El Retorno del Rey han aparecido nuevas organizaciones que entregan sus propios premios. Pero si se consideran solo las 45 organizaciones que nominaron ambas cintas, EEAAO sigue superando a ROTK en lo que respecta a premios (138 frente a 127).

Aún faltan los Oscar

Michelle Yeoh y Ke Huy Quan hicieron historia el mes pasado en los premios SAG por sus interpretaciones de Evelyn Wang y Waymond Wang, respectivamente. Yeoh se convirtió en la primera asiática ganadora del premio a la mejor actriz de cine en la historia de los SAG, mientras que Quan se convirtió en el primer hombre asiático en ganar el premio al mejor actor de reparto.

Con 11 nominaciones a los Oscar en su nombre, Everything Everywhere All at Once es una de las favoritas para Mejor Película en la 95ª edición de los premios de la Academia, el domingo.