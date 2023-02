Néstor Cantillana acusa mensajes de odio tras discurso en Premios Caleuche: “He recibido cosas que son impactantes”

Néstor Cantillana brilló en los Premios Caleuche 2023, donde obtuvo el premio a Mejor Actor de Soporte en Serie por su rol en 42 días en la oscuridad.

En su discurso, el artista mostró su alegría y emoción, y entregó un sentido mensaje donde reveló un desconocido hecho que lo mantiene alerta: la salud de su madre, quien está peleando contra un complejo cáncer en el Hospital de Curicó.

Bajo ese contexto, este miércoles, País ADN conversó con Néstor Cantillana, quien detalló su vida en Valdivia, así como la repercusión de sus palabras en los Premios Caleuche.

Respecto a su nueva vida en el sur de Chile, el actor detalló que fue el trabajo el que lo llevó a radicarse en las tierras valdivianas.

“42 días en la oscuridad fue el primer trabajo que enfrenté después de dos años totalmente parado por la pandemia. Fue hermoso, lo grabamos en el sur y después vino el Castigo, también el sur, entonces poco a poco las cosas me estaban llevando a Valdivia”, relató el intérprete.

“Ha sido un cambio de vida, hemos optado por una mejor calidad de vida, en una ciudad hermosa como esta”, agregó.

En ese sentido, Néstor Cantillana indicó que “es bueno sentir y hacer en concreto que Santiago no es Chile, puedes estar fuera de la capital y sentir que se puede seguir haciendo cosas”.

El discurso

Respecto a su discurso en los Premios Caleuche, el actor relató: “Yo pensaba si me llego a ganar uno de los premios, solo puedo agradecer a los colegas, a los directores, a la producción, que otra cosa se puede hacer, y después fue, lo quiero dedicar, a quién se lo dedico, a la persona que me he tenido meses en el centro de mi corazón, de mis pensamientos y mis angustias: mi madre”.

“Menos mal que ahora ella está mejor y está saliendo, pero por lo mismo, quería agradecer su fortaleza, y al mismo tiempo, agradecer el trabajo enorme de la gente del hospital”, complementó.

En cuanto al recibimiento que tuvieron sus palabras, Néstor Cantillana dijo: “Yo solo tengo Twitter y he recibido mucho cariño y también unas cosas de odio que son impactantes, que no me dejan de sorprender, ‘somos nosotros los que pagamos para que tu madre no pague’, de ahí para arriba”.

“Yo entiendo que la salud pública tiene muchas cosas que mejorar, pero lo que yo digo, es que si tú tienes un accidente en la UCI y lo he visto, en ese lugar, no importa si tienes o no plata, que es una gran diferencia en muchos planos de este país, que es el sueño que todos anhelamos”, añadió el artista.

“Un impulso de energía”

Finalmente, Néstor Cantilla reveló que un día después de los Premio Caleuche “me llamó el director del Hospital de Curicó, que estaba al lado con el jefe de los tens y los y las enfermeras y estaban tan agradecidos y contentos, (el discurso) había sido un impulso de energía y nunca pensé que fuera para tanto, yo solo quería agradecer”.

“Con eso te das cuenta que la gente que trabaja en el sistema público solo recibe mala onda”, cerró el premiado actor.