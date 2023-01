Pastor se queda sin feligreses tras echar a un hombre por no tener dinero para pagar el diezmo

Un hecho insólito ocurrió un una congregación evangélica de Colombia, después de que el pastor intentara echar a uno de los fieles por no pagar el diezmo.

Los dichos del pastor encendieron la ira de los feligreses, que salieron inmediatamente en defensa del creyente, que tenía problemas económicos que no le permitían entregar parte de su sueldo a la Iglesia.

“Los estatutos de la iglesia establecen, que el pastor tiene autoridad, número 1”, señaló el pastor, argumentando que la Iglesia debía aceptar su decisión. “La clase 101 que todos ustedes firmaron, la membresía firmada dice claramente que el pastor tiene autoridad”, continuó.

“Pero para predicar…”, se oye que dice uno de los creyentes.

“No, no para predicar. Dice claro que el pastor es el administrador de la iglesia”, contesta el pastor. “Hay una carta que dice que no debe de estar aquí...”, enfatiza el religioso.

Se quedó sin feligreses

A los creyentes no les gustó nada la actitud del pastor, por lo que todos se levantaron en masa para irse del recinto.

“La Iglesia somos todos, no solo tú”, se oye que dice la mujer que graba el video.

Finalmente, el religioso advirtió que llamaría a la policía para echar al hombre que no podía pagar el diezmo.

“Váyanse todos”, les dice. Luego comienza a señalar: “No se me acerquen. Tú me acusaste de robo, tengo testigos”.

