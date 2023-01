Faltaría la confirmación: reportan que Vince McMahon habría vendido WWE a Arabia Saudita

Las últimas noticias de WWE no son nada alentadores respecto al futuro de la empresa, y no precisamente por situaciones sobre el ring o storylines.

Lo que partió como un rumor, se hace cada vez más realidad. Vince McMahon volvió a retomar su puesto como presidente ejecutivo de la compañía, luego de regresar a la mesa directiva, lo cual generó la salida de su hija, Stephanie McMchon.

Tal como se había adelantado, el arribo del “Chairman” a la presidencia permitiría acelerar una posible venta de WWE, y desde Estados Unidos apuntan a un fondo de inversiones públicas de Arabia Saudita para cerrar este acuerdo.

Si bien la información que circula en redes y espacios informativos respecto a la lucha libre son múltiples y variadas, lo que no está en duda es que WWE vive horas decisivas, que podrían marcar su futuro.

Esto porque la compañía pasaría a ser privada, por lo que ya no respondería a las leyes gubernamentales de Estados Unidos, y dejaría a su vez de cotizar en la bolsa.

De momento, y pese al silencio tanto de la empresa como desde Arabia Saudita, lo único claro es que Vince McMchon volvió para quedarse y construir un nuevo rumbo para WWE.

En tanto, se supo que Nick Khan y Triple H continúan en sus cargos de CEO y director creativo respectivamente, pese a la incertidumbre.

Hey guys, one of hot rumors is that Saudi buyers are interested in WWE.

I've gained no actual information thus far to indicate this is actually happening, outside of a few vague hinting messages from people outside WWE

WWE contacts claimed to not know what the hints were about.

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) January 11, 2023