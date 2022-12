“Lluvia de iguanas”: el extraño fenómeno causado por el frío extremo en Estados Unidos

La intensa tormenta de frío que está arrasando en Estados Unidos ha dejado cientos de imágenes impresionantes, pero sin duda una de las más extrañas ha sido la de decenas de iguanas congeladas que han aparecido en Florida.

Estas criaturas de sangre fría que viven en los árboles se están congelando mientras duermen, cayendo al suelo y provocando una verdadera lluvia de iguanas. Según los expertos, las articulaciones de estos reptiles se vuelven rígidas en estas condiciones, lo que puede hacer que pierdan el agarre de las ramas.

Las iguanas no pueden generar su propio calor corporal y deben obtenerlo de su entorno para mantenerse calientes. Sin embargo, que estén congeladas no significa que estén muertas, por lo que las autoridades aconsejan no moverlas.

Los animales pueden llegar a medir metro y medio, por lo que se han colocado extrañas señales de advertencia, instando a la gente a tener cuidado con la caída que están luchando contra el frío extremo que azota el país.

Otra especie que está sufriendo por el frío son las tortugas marinas, que también se están congelando y siendo arrastradas por las fuertes ventiscas.

Martha Muñoz, bióloga evolutiva de la Universidad de Yale (EE.UU.): “Si cambias el entorno, los organismos que primero lo van a notar son los ectotermos [animales de sangre fría], porque toda su capacidad física depende del calor“.

Al menos 50 personas han muerto relacionadas con la fuerte tormenta que sigue azotando Estados Unidos y Canadá.

El Estado de Montana, en el oeste de EE.UU., fue el más afectado por el frío, con temperaturas de hasta -45ºC.

Según las previsiones, en Canadá las temperaturas descenderán a -43ºC durante la noche, con el consiguiente riesgo de congelación en cuestión de minutos.