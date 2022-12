Aczino se coronó tricampeón tras quedarse con la Final Internacional de la Batalla de los Gallos 2022

Una nueva edición de la Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos se realizó durante la tarde del pasado sábado en Ciudad de México, el cual fue escenario de un récord.

Esto porque el freestyler mexicano Aczino se convirtió en el primer tricampeón de la competición tras vencer en la final al español, Gazir.

Mauricio Hernández partió el evento midiéndose ante uno de los favoritos del público, Blon, el “rey sin corona”, enfrentamiento que se llevó el mexicano sin mayores complicaciones.

Posteriormente, Aczino se midió con una de las sorpresas de la noche, el uruguayo Spektro, enfrentamiento que tampoco tuvo sorpresas, siendo directa de “Mau”.

Ya en instancias finales, el freestyler azteca protagonizó uno de los batallones de la noche ante el argentino Mecha, mostrando ambos un gran nivel. Sin embargo, Aczino fue superior y pasó directamente a la final, donde se midió con Gazir.

Los dos raperos se dieron con todo, siendo Aczino quien salió con el cinturón de campeón, convirtiéndose así en el primero MC en alcanzar el tricampeonato de la Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aczino 🐐🏆🏆🏆 (@aczino_oficial)

Críticas al evento

Una de las mayores críticas a este certamen fue el público y su “localismo” con los raperos mexicanos, en desmedro de los demás competidores.

La nula actitud en ciertas batallas, el vacío a la hora de gritar una rima de algún exponente ajendo al país azteca, y los excesivos gritos para los locales, empañaron en parte el evento realizado en el país norteamericano.

Chilenos fuera en primera

A pesar de las expectativas que había respecto a Jokker y Teorema, exponentes nacionales que nos representaron en México, ambos se despidieron tempranamente de la competición.

El primero de los chilenos en salir al escenario fue el cañetino, quien en la elección de rivales sorprendió al elegir en primera a Gazir.

Teorema y su freestyle puro no lograron convencer a los jueces, quedando fuera en primera ronda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Red Bull Batalla (@redbullbatalla)

Similar situación vivió Jokker, quien tuvo un regular desempeño con una energía y un desplante escénico increíble ante el trasandino Wolf, siendo este finalmente quien se llevaría la batalla.

Próxima Final Internacional

El evento también fue el escenario para anunciar la sede de la próxima Final Internacional, donde, al igual que en 2006, Colombia será el país anfitrión de la edición 2023.

Clasificados 2023

Conocida por todos es la regla que establece que el podio de la competición dirá presente automáticamente en la edición siguiente.

En este caso, Aczino, como campeón, Gazir, como segundo, y Mecha, como tercero, son los primeros clasificados a la internacional que se disputará en Colombia.

No obstante, no son los únicos. Esto, ya que los campeones nacionales de 2022 de República Dominicana, Éxodo Lirical, el de Venezuela, Diego, y el de Estados Unidos, Oner, no pudieron acudir al evento, por lo que se les respetará su puesto y también dirán presente en 2023.