Margot Robbie propone un romance lésbico para Harley Quinn

Margot Robbie parece proyectarse a mediano y largo plazo en su papel como Harley Quinn y recientemente confesó que ha insistido en un romance lésbico para la villana.

Dentro de las adaptaciones live-action de DC, la actriz australiana se ha posicionado como el rostro visible de la compañera del Guasón y, por ende, en una voz autorizada

A sus 32 años, la intérprete ha aparecido como este personaje en Escuadrón Suicida (2016), Aves de Presa (2020) y El Escuadrón Suicida (2021).

Ahora, en conversación con Comic Book, confesó que ha planteado en reiteradas oportunidades que Harleen Quinzel debería aparecer con su relación homosexual en pantalla.

En rigor, Robbie apela específicamente al romance entre la ‘Princesa Payasa del Crimen’ y Poison Ivy/Pamela Lillian Isley, otro personaje (villana) del universo de Batman.

“He estado presionando por eso durante años. No puedo decir cuánto he estado presionando por eso. Yo también lo quiero”, mencionó haciendo referencia a algunas solicitudes de los fans.

Hay que destacar que no se trata de una idea descabellada, algo inventado o una propuesta sin base. Hiedra Venenosa (nombre en español) y Quinn, efectivamente, tienen una relación que se vio pro primera vez en los cómics.

Posteriormente, se dio el paso en la serie animada titulada Harley Quinn (2019 – vigente), lo que sorprendió positivamente a los fans, aunque para Margot Robbie aún falta en una adaptación live-action.

“Honestamente, cuando me la imagino (a Poison Ivy) siempre me imagino a Poison Ivy de los cómics. Realmente no me imagino a una actriz interpretándola, pero estoy de acuerdo… Ver eso sería muy bueno“, puntualizó.

El futuro del personaje en DC

Más allá de las intenciones de la actriz, se deben considerar múltiples factores antes de que se pueda concretar una idea como esta, partiendo por su rol dentro del UEDC.

El momento actual del Universo DC es un tanto complicado, al menos desde el punto de vista organizacional. Desde Warner Bros Discovery quieren ordenar todo y seguir una sola línea con claridad.

Para esto hay que establecer qué actores asumirán de forma estable la representación de un personaje. Similar a lo que pasa con otros héroes, incluyendo al propio Batman, Harley Quinn prontamente tendrá dos rostros.

La integración de Lady Gaga para Joker 2 deja dudas en torno a la continuidad y unificación de historias para la franquicia, ya que la ‘Princesa Payasa’ ahora será interpretada por Lady Gaga.

De todas formas, es muy probable que el título protagonizado por Joaquin Phoenix no entre en lo que es el UEDC, lo que dejaría fuera a la cantante y reafirmaría a Margot.

Además, se debe tener en cuenta que, hace algún tiempo, James Gunn reveló que probablemente veríamos a la australiana en más proyectos. Ahora, como máximo responsable de DC Films, esto asoma como lo más probable.