“Te pago el psicólogo”: padre se hace viral por negarse a ir a la graduación de su hija porque jugaba Argentina

Una joven argentina, con tal de ver qué tan fanático era su papá, le hizo una broma en la que le dijo que su ceremonia de graduación coincidía con un partido de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

A través de Whatsapp, la joven escribió: “papá, acuérdate de que el sábado a las 15:00 horas es mi entrega de diploma. Tienen que venir los papás, y quiero que vengas”.

La reacción del padre rápidamente se hizo viral. Primero preguntó si se trataba de un error, pero ella le dijo que no. En ese contexto, sin darse cuenta de que era una broma, dijo: “Te pago el psicólogo, resuélvelo ahí. No puedo ayudarte, posta”.

La tiktoker fingió estar decepcionada, lo que motivó que el padre propusiera que entre los padres hicieran una carta o ir al colegio para hablar con los directores para mover la ceremonia. Todo con el fin de que no coincidiera la graduación con el partido.

“Te amo hasta el infinito y más allá, me saco un riñón y te lo doy, lo que me pidas, pero no me pidas esto”, expresó angustiado el padre.

Finalmente, la joven le confesó a su padre que se trataba de una broma. El video superó el millón de reproducciones y registra miles de comentarios.