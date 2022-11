¡Qué envidia! Influencer mexicana asistirá gratis a los 64 partidos del Mundial

La influencer mexicana Mercedes Roa fue elegida para ver los 64 partidos del mundial de Qatar 2022 en 29 días, un challenge al que solo fueron invitados 4 creadores de contenido de futbol en todo el mundo.

El Challenge tiene por nombre Every Beautiful Game, reto que no se había hecho nunca antes en la historia del Mundial y probablemente no se vuelva a repetir.

Every Beautiful Game

Cuatro creadores de contenido de fútbol de todo el mundo fueron elegidos a través de un concurso de la FIFA.

Los elegidos son Mercedes Roa representando a México, Rubén representando a Holanda, Gabriela representando a Brasil y Ben representando a Inglaterra

¿Cómo lograrán ir a los 64 partidos?

La influencer explicó que viajarán de estadio a estadio en una van especialmente para ellos, para que así puedan llegar a los 8 estadios. Debido a que la mayor distancia entre un estadio y otro es de 75 kilómetros, tendrán el tiempo suficiente para ver los partidos, siempre que salgan un poco antes.

¿Quién es Mercedes Roa?

Creadora de contenido de enseñanza futbolística, la mexicana tiene más de 7 millones de seguidores y sus videos alcanzan hasta más de 15 millones de reproducciones.