“Ha habido hartos incidentes”: Pailita y el recurso de edil de Maipú para evitar su show en Espacio Don Oscar

Pailita era el gran protagonista de un show que se llevaría a cabo el próximo 2 de diciembre en la conocida discoteque Espacio Don Oscar.

Un recinto que se ha convertido en el centro de la polémica, debido a que en él han sucedido varios y peligrosos enfrentamientos, incluso con fallecidos.

Una situación que tiene en vilo a la comuna de Maipú y a su alcalde Tomás Vodanovic, quien presentó un recurso de protección para evitar el espectáculo liderado por el artista.

“No podemos permitir que siga operando un lugar que pone en riesgo la vida de sus asistentes”, dijo el edil, pidiendo que se cancelara, de inmediato, la presentación en el lugar.

Pailita y su respuesta

Así, consultado al respecto mientras presentaba el programa Urbanos en TVN, espacio del que será parte junto a Polimá, Pablo Chill-e y varios más, Pailita habló con ADN.cl de la determinación de la autoridad comunal.

“La verdad es que no me había enterado mucho, suelo no meterme mucho en las noticias. Pero he sabido que ha habido hartos incidentes ahí”, comentó de entrada.

Luego agregó que “lo bueno es que el alcalde lo explicó, que el problema no había sido por mí, sino porque pasan muchas cosas ahí. Él está en todo su derecho, con lo que tenga que hacer. Yo obviamente quería dar mi show como en todos lados, cerramos contratos y hacemos show para la gente”.

El magallánico expresó que, en el local, “han pasado una gran trayectoria de artistas. Yo hablé con mi manager, de que no podíamos fallar en esa disco porque ahí hay una trayectoria, si vas están todos los cuadros de artistas que han estado, que son una inspiración. Pero ahora vamos a ver que pasa, si pueden solucionar eso o si no se va a tener que sacar el show no más, se sale de nuestras manos, yo respeto la decisión del alcalde”.

Luego señaló que “mientras menos incidentes haya mejor, tampoco quiero hacer un show donde después hay un incidente, porque ahí si me voy a llevar la carga yo, entonces pensándolo bien, preferimos que no, no me voy a arriesgar, quizás en otro momento, quien sabe”.

Finalmente, Pailita indicó que “ojalá que, más allá de la discoteca y todo eso, ojalá se preocupen de la delincuencia en todo el sector. Porque eso pasa en todos lados, te puede pasar en un lugar tranquilo también”.