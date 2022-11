“Sería hipócrita que no fuera a Qatar”: Robbie Williams defiende su decisión de presentarse en el Mundial 2022

Robbie Williams respondió a las críticas por haber sido contratado para actuar en el Mundial de Qatar 2022.

En una entrevista exclusiva con il Venerdi, el cantante defendió su decisión de actuar en el Doha Golf Club el 8 de diciembre. “Cualquiera que deje mensajes diciendo ‘no a Qatar’ lo está haciendo con tecnología china”, dijo a la revista italiana, refiriéndose al pobre historial de China en materia de derechos humanos.

Y continuó: “Creo que la hipocresía consiste en que si tomamos este caso en este lugar, tenemos que aplicarlo unilateralmente en todo el mundo. Entonces, si aplicamos eso unilateralmente al mundo, nadie puede ir a ninguna parte”.

El ex miembro de Take That argumentó que sería “hipócrita” que no fuera a Qatar, “por los lugares a los que sí voy”.

“También creo que el cambio llevará mucho tiempo”, dijo. “Lo que estamos diciendo es: ‘Te comportas como nosotros, o te anexionaremos de la sociedad. Compórtate como nosotros, porque lo tenemos claro'”.

“No apruebo ningún abuso de los derechos humanos en ningún lugar”, continuó Williams. “Pero, dicho esto, si no condonamos los abusos de los derechos humanos en ningún sitio, entonces sería la gira más corta que el mundo haya conocido: no podría actuar ni en mi propia cocina”.

Richard Madeley, presentador británico, se manifestó en contra de Williams y de otras celebridades, como David Beckham, que participan en el polémico torneo. La FIFA ha sido fuertemente criticada por acoger el Mundial en Qatar por sus abusos de los derechos humanos. La homosexualidad sigue siendo ilegal en el país, mientras que se informa que 6.500 trabajadores han muerto en la construcción del Estadio Khalifa.

“Me parece que el hecho que Robbie Williams vaya a Qatar por dinero, que Black Eyed Peas vaya a Qatar por dinero y que David Beckham apoye a Qatar por dinero es un apoyo al régimen”, dijo Madeley en Good Morning Britain el mes pasado.

Peter Frankental, de Amnistía Internacional, también había pedido a Williams que abordara públicamente el deficiente historial de derechos humanos de Qatar. “Grandes estrellas como Robbie Williams tienen una influencia significativa y nos gustaría que utilizara este concierto para abordar públicamente el tema del deficiente historial de derechos humanos de Qatar, especialmente los abusos laborales generalizados y la criminalización de las personas LGBTI”.

Otros artistas han sido más críticos con el torneo. Rod Stewart rechazó una gran suma de dinero para actuar en el Mundial, diciendo que “no es correcto”, mientras que Dua Lipa desmintió los rumores de que iba a participar, pidiendo a Qatar que cumpliera las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho a organizar el torneo.

El Mundial de Qatar comienza este domingo 20 de noviembre.