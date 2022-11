Harry Styles sin duda tiene fanáticas muy apasionadas, y algunas hacen grandes esfuerzos para llamar su atención. Incluyendo a una que le lanzó un puñado de dulces a Styles con la intención de que atrapara uno con su boca. Sin embargo, la puntería le falló, y uno de los dulces impactó directamente en su ojo.

El hecho ocurrió mientras Styles estaba haciendo una reverencia durante su residencia de 15 noches de Love On Tour en Los Ángeles.

Los fans captaron varios ángulos del incidente. En la mayoría de las imágenes, se puede ver a Styles sacudirse físicamente después de que el caramelo le golpeara.

YOU CAN SEE IT LITERALLY HIT HIS EYEBALL WHEN IT WAS WIDE OPEN 😖 pic.twitter.com/bZyNUTCBWY — ⚡️ (@blueblrdhoneyy) November 15, 2022

whoever the fuck threw a solid object at his eye, u literally ruined kiwi bc he wouldn’t open his eye for the whole song pic.twitter.com/CRBWzsYqcc — mandi🏠HARRY TALKED TO ME?? (@ibringthep0p) November 15, 2022

En Internet, muchos fans expresaron su indignación por el incidente, citando los peligros de lanzar objetos al escenario contra los artistas.

“Por la forma en que su cuerpo se echa literalmente hacia atrás, ¿con qué maldita fuerza lo lanzaron y POR QUÉ lo lanzaron?”, tuiteó un fan.

Styles mencionó el incidente en broma en Instagram después, diciendo que usaría un parche en el ojo para el siguiente concierto.

“H pasó y confirmó que su ojo está bien”, dijo Pauli, el director musical, en la corriente, añadiendo: “Pero háganme un favor, no tiren más Skittles en el escenario”.

Este es solo el último incidente en el que Styles ha sido golpeado con un objeto en el escenario, viniendo después de un show en agosto en el Madison Square Garden cuando un fan lanzó un puñado de nuggets de pollo en el escenario, así como la vez el mes pasado cuando alguien lanzó un objeto que golpeó a Harry en la zona de la ingle.

La marca de los dulces le envió su apoyo

Después del incidente, la compañía de dulces Skittles compartió un mensaje en redes sociales pidiéndole a su consumidores que no lanzaran los dulces.

“No pensé que necesitaba decir esto: Por favor, no lancen Skittles”, tuiteó la compañía el martes (15 de noviembre).

Didn’t think I needed to say this: Please don’t throw Skittles. — SKITTLES (@Skittles) November 15, 2022

Sin duda este recordatorio es útil para sus fans chilenas, que lo verán en vivo el próximo 1 de diciembre en el Estadio Bicentenario de La Florida.