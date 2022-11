Valentín Trujillo tiene 89 años. Por ello, el icónico pianista nacional, con destacadas participaciones en programas como Sábados gigantes, Pin Pon y El mundo del profesor Rossa, está cada vez más propenso a tener enfermedades o a lesionarse cuando se golpea. Y recientemente, el músico de más de 70 años de trayectoria, se cayó y se fracturó su muñeca izquierda.

“Hoy mi viejito amado se cayó y fracturó su muñeca izquierda. Le redujeron fractura y yeso. A esperar 7 días y rogar que no sea necesario operar. Antes de ir a la clínica con dolor y fracturado, le pidió a su nieto Pedro, que le cantara. Me atrevo a pedirles solo buena energía”, anunció Ximena Trujillo, la hija del experimentado pianista.

En el video que subió ella, se puede ver cómo Valentín Trujillo toca un blues con su nieto. Y aunque tiene una mano fracturada y adolorida, se las arregla igual con la restante para acompañar a su descendiente con el piano. La canción que interpretaron se llama The Very Thought Of You de Nat King Cole.

Tocó el piano en el hospital para los pacientes

Posteriormente, el músico de casi 90 años fue trasladado al hospital, donde, en esa ocasión, se puso a tocar el piano para los pacientes. Tocó varias canciones sentado en su silla de ruedas, mientras los enfermos y sus familiares, solo podían aprovechar de tener a este laureado pianista realizándoles un show para ellos.

“Tuve un porrazo, pero ya mejor. A falta de una mano, todavía queda la otra. Lo bueno es que me encontré con un piano y quise tocar para darle un minuto, aunque sea, de distracción a alguien que estuviere pasando por ahí (en el hospital), apesadumbrado por alguna enfermedad o preocupación”, contó Valentín en su Instagram.

Recordemos que, en este año, el pianista nacional sufrió una infección urinaria alta (pielonefritis), en el marco de su condición como paciente monorreno. Y a su vez, en junio fue presentada oficialmente su candidatura para el Premio Nacional de Artes Musicales.