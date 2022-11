“Amistad para toda la vida”: las Spice Girls se reúnen para el 50º cumpleaños de Geri Halliwell

El fin de semana, cuatro de las Spice Girls se reunieron para celebrar el 50º cumpleaños de Geri Halliwell, y los registros de la fiesta llenarán de nostalgia a sus fans.

Victoria (Posh), Melanie Chisolm (Sporty) y Emma Bunton (Baby) atendieron la celebración de Ginger. La única que se ausentó fue Mel B (Scary), que estaba ocupada celebrando su reciente compromiso con su familia y tuvo que perderse el evento.

El cumpleaños de “Ginger Spice”

Las otras cuatro, sin embargo, estuvieron pegadas durante toda la velada, y en un momento dado se lanzaron a la pista de baile para interpretar su canción Say You’ll Be There.

En un video publicado en Instagram por David Beckham, incluso se puede ver a Mel C rompiendo algunas de sus viejas coreografías, incluyendo su característica patada alta. “Especial celebrar a Ginger este fin de semana y aún más especial capturar este momento de las chicas”, subtituló David el vídeo. “Una amistad para toda la vida”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Beckham (@davidbeckham)

David proporcionó más contenido entre bastidores de la noche, incluyendo una foto con las cuatro mujeres junto a Dame Shirley Bassey, y una foto de los “Spice Boys”, en la que aparecía junto al marido de Bunton, Jade Jones, y el marido de Halliwell, Christian Horner.

Últimamente, Victoria ha estado muy feliz de abrazar su pasado Posh. En julio, Victoria aprovechó una noche de karaoke para interpretar “Stop”. A pesar de que Victoria ha dicho en múltiples ocasiones que no tiene ningún interés en volver al grupo, y que optó por no participar en la gira de reunión de 2019, cuando se trata de una buena sesión de baile de las Spice Girls, está claro que siempre se apunta.