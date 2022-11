El duro round de Bernardo Fontaine y JC Rodríguez por pensiones: “Yo sé que es tu programa y no puedo hablar”

Una energética discusión tuvo Julio César Rodríguez con el economista Bernardo Fontaine, a raíz de la reforma al sistema de pensiones propuesta por el gobierno del Presidente Gabriel Boric. El conductor de Contigo en la mañana llegó a perder la paciencia, luego de que Fontaine afirmara que una administración del Estado de las pensiones sería contraproducente.

“Esta reforma indica que el 6% vaya al estado. Los chilenos piden elegir el administrador. Pero esta reforma ofrece una elección con letra chica. Tengamos administradores públicos y privados, pero que uno pueda elegir“, dijo Fontaine, quien después reiteró en varias ocasiones que, según su opinión, tener al Estado como administrador de los fondos no era favorable.

Fue en ese instante, en el que Julio César Rodríguez tomó la palabra y criticó con dureza el actual sistema de pensiones. “Hemos pagado más de lo que se ha repartido en 40 años. Las AFP se han llevado en comisiones el doble de lo ganado y las pensiones, en el caso de los abuelitos, no mejoran“, afirmó.

Enseguida, Fontaine quiso interrumpir a JC Rodríguez, pero no le fue bien, así que alzó la voz para poder hablar. “Yo sé qué es tu programa y no puedo hablar. Esos montos que me mencionas no son nada. El problema real es la falta de cotización“, aseguró el exconvencional, previo a que se realizara una pausa comercial para calmar los ánimos.

El break no fue suficiente

Sin embargo, el debate se mantuvo tenso. Fontaine insistió con criticar la reforma previsional. “Si va a subir la PGU hay que encontrar forma de financiarlo. La reforma del gobierno es fatal. Busquemos otra forma. Hay cosas buenas pero no todas. El punto que quiero dejar claro es que yo quiero cambiar las AFP. Pero déjame terminar, Julio…“, manifestó el economista.

En ese momento, JC Rodríguez lo interrumpió. “No es que pare. Tenemos que ponernos de acuerdo como país para que los dineros se vayan a las pensiones y no a los bolsillos de los privados (…) En agosto del recaudaron miles de millones de dólares y pagaron en pensiones 40. En comisiones y primas se llevaron 81.105 millones. ¿Cómo encuentra ese modelo?“, lanzó.

Finalmente, Bernardo Fontaine desestimó la situación que planteó el rostro de CHV. “Las utilidades no tienen nada que ver. Como les he dicho, yo estoy acá para defender los fondos de los trabajadores y encontrar la mejor fórmula para ello“, cerró.