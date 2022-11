“Una vergüenza”: abucheos al músico Andrés Godoy en el cierre de la Teletón generó múltiples críticas en redes sociales

El guitarrista, compositor, productor musical y gestor cultural chileno, Andrés Godoy, se presentó esta noche en el cierre de la Teletón 2022.

El artista que trabajó entre 1995 al 2019 en los discos de bandas como Sinergia, Los Peores de Chile, Subalternos, Los Bandoleros de Teno, Polímetro, entre otros, fue uno de los grandes números de la noche en el cierre de la cruzada solidaria.

Pero a pesar del gran show que realizó, hubo muchas pifias por parte del público del Estadio Nacional para él, hecho que fue sumamente criticado por los usuarios en redes sociales.

“Chile cada día me avergüenza más, pena me dio ver como pifiaban a Andrés Godoy, pero después se lavan la boca hablando de inclusión y ni siquiera le entregaron el corazón”, fue uno de los comentarios en Twitter.

Otras persona, indicó que en la red social que “al activista político de izquierda Andrés Godoy lo estuvieron pifiando, se nota demasiado la molestia de la gente con la izquierda“.

Por otra parte, también causó mucha antipatía que los presentadores lo trataran de “artista emergente“, cuando tiene una basta carrera como músico y productor.

